Ingyenes sétával csatlakozik a zsidó kultúra európai napjához a NÖRI

A Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) a Salgótarjáni utcai zsidó temetőben megtartott ingyenes sétával csatlakozik a zsidó kultúra európai napjához vasárnap.

A luxemburgi székhelyű European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage (AEPJ) nevű szervezet minden év szeptemberének első vasárnapján szervezi meg a zsidó kultúra európai napját, amelyhez a NÖRI idén második alkalommal csatlakozik az ingyenes sétával – közölte az intézet az MTI-vel.

Budapest egyik legkülönlegesebb, számos műemléket őrző helyszíne, a 2002-ben teljes egészében műemlékké nyilvánított Salgótarjáni utcai temető 2016-ban került a Nemzeti Örökség Intézetének kezelésébe. A pesti zsidó elit végső nyughelyéül szolgáló mauzóleumok közül a legtöbb Fellner Sándor és Quittner Zsigmond munkája. A zsidó szimbólumok és a magyar népi motívumkincs elemeit egyesítő számos síremléket, valamint a szertartási és kapuépületet Lajta Béla tervezte.

„A zsidó kultúra európai napja idei mottója a történetmesélés” – idézi a közlemény Radnainé Fogarasi Katalint, a NÖRI főigazgatóját. „Meggyőződésem, hogy a Salgótarjáni utcai zsidó temető a magyar zsidóság békés és virágzó korszakának legkülönlegesebb történeteit rejti.

A temetőn végigsétálva találkozhatunk művészekkel, mecénásokkal, a magyar gyáripar nagy alakjaival, akiknek a története egész magyar történelmünk meghatározó mozzanata” – mondja. Hozzáteszi, hogy a NÖRI egyik fontos célja, hogy a Salgótarjáni utcai zsidó temető felkerüljön a UNESCO világörökségi listájára.

A vasárnapi séta előzetes regisztrációhoz kötött.