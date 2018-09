Ingyenes hepatitiszszűrés

A betegség hatékonyan gyógyítható a korai felismeréssel

Mivel a hepatitis C olyan betegség, amely akár évtizedekig nem okoz tüneteket, miközben jelentősen károsítja a májat, az egyetlen lehetőség, hogy idejében kezeljék, a szűrővizsgálat. A Vírusos Májbetegek Országos Egyesülete országszerte fog szűrést és tanácsadást tartani, hogy akinél szükséges, megkezdhessék a gyógyszeres terápiát, amellyel teljes gyógyulás érhető el.

Országszerte több városban szűrést szervez a hepatitis C-vírussal fertőzöttek felderítésére a Vírusos Májbetegek Országos Egyesülete (Vimor) szeptember 15-én, szombaton. A rizikófelméréssel és felvilágosítással egybekötött szűrés gyors, ingyenes és anonim – hangsúlyozta az egyesület. Magyarországon – becslések szerint – minden századik embert érint a krónikus vírushepatitiszes fertőzés. Azonban mivel a hepatitisz akár évtizedekig lappanghat anélkül, hogy jellegzetes tüneteket okozna, a fertőzöttek jelentős része nem is tud a betegségéről és a fertőzőképességéről.

A hepatitis C szinte tünetmentesen, észrevétlenül rombolja a májat. Mire a jellegzetes tünetek jelentkeznek, addigra sokszor előrehaladott májkárosodás, májzsugor és még gyakrabban májrák alakulhat ki, éppen ezért fontos elmenni a szűrővizsgálatra, így korai stádiumban kimutatható a betegség. A fertőzés vérrel terjed, védőoltás nincs ellene – összegezte az egyesület.

Veszélyeztetettek lehetnek többek között az egészségügyben dolgozók, a hepatitis C-fertőzöttekkel egy háztartásban élők és szexuális partnereik, a fertőzött anyák gyermekei, továbbá az intravénás drogokat használók. Mindenképpen érdemes szűrésre menniük azoknak is, akiknek tetoválásuk vagy testékszerük van, valamint akik 1993 előtt vért vagy vérkészítményt kaptak, például nagyobb műtétjük volt.

Az ingyenes szűrés célja a fertőzöttek felkutatása, hogy minél hamarabb megkezdhessék a vírust elpusztító gyógykezelésüket. A hepatitis C ma már rövid terápiás idejű, tablettás kezelésekkel jól gyógyítható – hangsúlyozta a Vimor.

Az egyesület jövő szombaton szűréseket és tanácsadást tart Budapesten a Lurdy Házban, valamint nyolc vidéki városban: Békéscsaba, Kaposvár, Szekszárd, Székesfehérvár, Szolnok, Szombathely, Zalaegerszeg és Tatabánya központi helyszínein.

A pontos időpontok és helyszínek a Vimor.hu oldalon találhatók. Mint arról korábban beszámoltunk, a WHO nemzetközi programot indított, amelynek célja, hogy a krónikus vírushepatitiszt mint népegészségügyi problémát 2030-ig felszámolják. A programhoz hazánk is csatlakozott, így hamarosan államilag is elkezdik szűrni a magas rizikócsoportba tartozókat. A rizikófaktorok felmérésében a hepatitiszregiszteren megtalálható kérdőív nyújt segítséget a Hepreg.hu oldalon.