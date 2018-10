Így dolgozza fel a vereséget Vona Gábor

Érdekes módját választotta a bűnbakkeresésnek.

Vona Gábor vesztes. És meg van sértődve. Valamilyen megmagyarázhatatlan okból azt gondolta, hogy miniszterelnök lesz. Aztán nem lett, és most bűnbakokat keres. Jó hír a rajongóinak, hogy rövid kutatás után meg is találta a felelősöket: a jobboldali újságírók azok.

A Magyar Idők, a 888, a PestiSrácok, az Origo munkatársai „fake-elték a news”-t, karaktergyilkolták szegény Jobbik-elnököt, aki – ebből is látszik, mennyire alkalmatlan politikus – arra számított, hogy letudhatja a kampányt, ha a szemöldökszedéséről vagy a tetoválásairól beszél. Azt hitte, az ő választási hadjárata nem lesz más, mint hogy Kálmán Olga osztályfőnök néni hetente megsimogatja a buksiját a Simicska-féle Hír TV-ben: „kisötös, Gabi, leülhetsz”.

A rossz helyzetfelismerés a bukásához vezetett, ezért most Vona nagyon haragszik a sajtóra. Betámadták, muszlimozták, és még le is lett buzizva. A libsik erre azt szokták mondani – persze csak ha fideszest buziznak le –, hogy „van ilyen”. (Kocsis Máté tudna mesélni.)

Most mi is azt mondjuk, van ilyen. Az ügyet Vonának Terry Blackkel kell megbeszélni, nem az újságírókkal!

A muszlim kérdést pedig érdemes lenne magában tisztáznia, nem a nyertes sajtóperekkel bizonygatnia, hogy semmi köze az iszlámhoz. A helyzet ugyanis az, hogy Vona radikális korszakában politikai haszonszerzésből ostobaságokat nyilatkozott az iszlámról, a civilizáció utolsó reménységének nevezte, az iráni gárdával akart rendet csináltatni Budapesten, Törökországban turnézott, aztán amikor visszanyalt a műbráner, nem tudott jól reagálni. Megszakad a szívünk, amiért a gonosz politikai ellenfél ezt kihasználta.

Nagyon sajnáljuk, hogy Vonának nem volt meg a kellő komfortérzete, amikor a müezzin bejátszása közben kellett sajtótájékoztatót tartania. Talán még emlékeznek, ennyire Demszky se hisztizett, amikor épp a jobbikosok dobálták tojással, Gyurcsány se nyavalygott, amikor arcon köpte egy nemezsapkás (bár az igaz, hogy Fletó ilyenkor hajlamos volt kardlapoztatni és lövetni). Orbán pedig még nem is perelt, amikor egy tévéműsorban Nagy Bandó András azt hazudta, hogy a miniszterelnök veri a feleségét.

És egyébként mit szóljanak azok a politikusok, akiknek a házára szintén a szélsőjobbhoz kapcsolódó csoport molotovkoktélt dobott vagy éppen belőtt az ablakán. Vona akkor nem hüppögte tele a közösségi médiát, hogy milyen tragikus a politikai helyzet. Nem bizony, mert akkor az ő gárdistái még borsodi falvak cigánysorain masíroztak nem épp szolidaritási szándékkal.

Aztán jött a néppártosodás, és a miniszterelnök-jelölt úr már attól is beparázott, hogy választási kampány idején drón repült a háza fölé. Az volt ám a magánszféra megsértése, nem a putrik előtti megfélemlítő menetelés!

Csapásokat adunk és kapunk – mondta Virág elvtárs A tanúban. Ha Vona nem elég ütésálló, akkor jobb, ha visszamegy telemarketingesnek. Márpedig nem az, mert most influenszernek álcázza magát, nehogy a politika újra megtalálja. Ez nem épp a bátorság jele. Vona Gábor Sir Robinként viselkedett politikusként is. A választási kampányban bojkottálta a jobboldali sajtót, az Echo TV-be be sem ment, sajtótájékoztatókon még a kérdésekre sem válaszolt, most meg el akarja számoltatni a kormánypárti médiát.

Kamu dumával újságírókat hívogat, behízeleg, hogy „rendezzék az ellentéteket”, közben pedig az általa rögzített beszélgetések hanganyagát össze-vissza vagdosva felteszi az internetre. Az újságírók egyébként nem csapták le a telefont, ők – ellentétben Vonával – válaszoltak a kérdésekre. Az egykori pártelnök a Magyar Idők tudósítójával például közel hét percet beszélt, ebből azonban csak néhány másodpercet tett közzé. Mivel a beszélgetést Gabay Dorka is felvette, nem árt, ha a tisztánlátás kedvéért újságírónk minden szavát nyilvánosságra hozzuk. Kíváncsian várjuk, hogy Vona Gábor is megteszi-e ezt a maga részéről.

És igen, ez az ember akart Magyarország miniszterelnöke lenni! Ő, aki már politikusként is a jobboldali média áldozatának állította be magát. A taktika nem jött be, korábbi hívei is puhánynak tartották, aki a Spinoza-házba jár pusziért. Most közszereplőként is a balek szerepét osztotta magára, ömlik a videóiból az érzelgős önsajnáltatás, az erőszakos világra való álnaiv rácsodálkozás. Ami nagyon hiányzik megnyilatkozásaiból, az az önkritika. Így hát az elemzést kénytelen elvégezni a média.

A magunk részéről ehhez a Hír TV-n Apáti Bence Főhős című műsorával járulunk hozzá, amelyben október 8-án, hétfőn Vona Gábor politika pályaképét láthatják a nézők 21 órától.

A beszélgetés az alábbi linken hallgatható, de személyiségi jogokból kifolyólag csak kolléganőnk hangját hallhatják, Vona Gáborét nem. A felvétel azonban így is tanulságos.