Időben szállítják ki a tankönyveket

Korábban a terjesztők befolyásolták a piacot, sokszor magas jutalékot ajánlottak az iskoláknak

Nem igaz, hogy nőttek a terjesztési költségek, sőt ugyanannyi pénzért több szolgáltatást kapnak az iskolák – mondta lapunknak a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. Tőczik Zsolt szerint korábban jellemző volt a tankönyvpiaci szereplők erőteljes koncentrációja, illetve az agresszív piacszerzési praktikák nagy volumenű bevetése.

– Korábban a szétaprózott, regionális, kis terjesztők szövevénye hozta létre a tankönyvterjesztés rendszerét, iskolánként, esetileg meghatározott feltételekkel, nem pontosan átlátható és bizonyítható számokkal a háttérben – mondta lapunknak Tőczik Zsolt, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (Kello) ügyvezető igazgatója. Ismertetése szerint 2013 előtt közel 16 milliárd forint volt a tankönyvpiac értéke, ebből bizonyos állítások szerint körülbelül 15 százalékba került a terjesztés.

– Tegyük föl, hogy tényleg ennyi volt és nem több, akkor ez 2,4 milliárd forintot jelent. Ez az összeg akkor még egyértelműen piacbefolyásolási eszközként is működött. A Kello most 20 százalékot fordít a terjesztésre, de jelentősen csökkent a tankönyvpiac értéke is, 16 milliárdról 12 milliárd forintra.

A 12 milliárd 20 százaléka éppen annyi, mint a 16 milliárd 15 százaléka, tehát nem igaz, hogy nőttek a terjesztési költségek. Itt meg kell jegyeznünk, hogy közben eltelt hat év és a logisztikai, illetve bérköltségek jelentősen megemelkedtek. Viszont ugyanannyi pénzért több szolgáltatást kapnak az iskolák – összegzett Tőczik Zsolt.

– A Kello folyamatos, nagy volumenű informatikai, logisztikai fejlesztéseket vitt véghez, amelynek eredményeképp a tankönyvrendelési feladatok – a tankönyvfelelősök számára – lényegesen leegyszerűsödtek, minimalizálódtak.

A tankönyvek szállítása az iskolákkal előre egyeztetett időpontban, pontosan történik. Az iskolába érkező tankönyvek rakodását diákmunkások biztosításával segíti a cég, amely pluszszolgáltatás pluszkiadással. A Kello 25 fős ügyfélszolgálati osztálya egész évben az iskolák, tankönyvfelelősök rendelkezésére áll. A tankönyvfelelősök juttatása egységesen, tankönyvválasztástól függetlenül alakul, egy 500 diáklétszámú iskolánál például 150 ezer forint plusz áfa.

– Korábban a tankönyvek kiválasztása kizárólag a tanárok – szülői munkaközösségi, fenntartói egyeztetés nélkül – privilégiuma volt. Ma már a tankönyvellátás rendje minden iskolában az SZMSZ része, amelyben szabályozásra került, hogy a tankönyvfelelősön kívül a tankönyvek kiválasztására javaslatot tesz a szaktanár, az iskolaigazgató, a szülői munkaközösség és vannak iskolák, ahol már a diákönkormányzat is – jelentette ki Tőczik Zsolt.

Ismertetése szerint meghatározott feltételek mellett a magyar állam évi 6-7 milliárd forint támogatást nyújtott a tankönyvek beszerzéséhez, ami a teljes tankönyvpiac közel felét tette ki, ma viszont 11 milliárdos támogatást nyújt az állam, a tankönyvek 9. osztályig ingyenesek.

Mint mondta, korábban jellemző volt tehát a piaci szereplők erőteljes koncentrációja, illetve az agresszív piacszerzési praktikák nagy volumenű bevetése, amelynek az árkorlátrendelet szabott némi határt.

A terjesztők hivatalos vagy nem hivatalos kedvezmények nyújtásával igyekeztek befolyásolni az iskolai tankönyvválasztást. Több tankönyvkiadónak saját érdekkörén belül működött terjesztői cége, ami nyilvánvaló hatással volt a piac torzulására – fogalmazott a Kello ügyvezető igazgatója.

– A terjesztők erőteljesen befolyásolták a piacot, ennek érdekében sokszor irreálisan magas jutalékot ajánlottak az iskoláknak. A visszatérítéseket hivatalosan az iskola, de a bevett gyakorlat szerint a tankönyvfelelős kapta – hangsúlyozta Tőczik Zsolt, aki arról is szólt, hogy tankönyvfelelősi jutalék átlagosan a tankönyv árának 7 százaléka körül alakult.

Mint mondta, ezt a jutalékot kizárólag a nagy terjesztők tudták tartani, mivel összességében évente körülbelül egymilliárd forintot tett ki. – A jutalékot elfogadó tankönyvfelelősök közül sokan az alapján választottak terjesztőt – és azon belül egyúttal kiadót is –, hogy ki fizet többet.

Tehát a kis példányszámú SNI, szakiskolai, nemzetiségi stb. tankönyvek sem a pedagógusok, sem a kiadók fejlesztési szempontjából – szakmai indokoltságuk ellenére – nem voltak népszerűek.

Ez a torz, manipulált tankönyvpiaci verseny, a tankönyvárakba beépített visszatérítések az állam és a szülők számára jelentettek többletköltséget – emelte ki a Kello ügyvezető igazgatója.