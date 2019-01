Idén letehetik a Dél-Budára tervezett szuperkórház alapkövét

A magyar egészségügy történetében még soha nem volt ekkora zöldmezős beruházás

Feszített tempóban halad a Dél-budai Centrumkórház projekt, amelynek tervpályázata néhány hete zárult le. A nyertes pályaművek elkészítőivel a közös munka záros határidőn belül megkezdődik. A tervek szerint néhány hónap múlva már leteszik a legnagyobb hazai kórházberuházás alapkövét, és öt éven belül át is adják az ország legmodernebb egészségügyi intézményét – mondta el a Magyar Időknek Bedros J. Róbert miniszterelnöki megbízott.

Modern kialakítással és a betegek, valamint a dolgozók számára is biztonságos, XXI. századi körülményeket biztosító funkciókkal tervezték meg a Dél-budai Centrumkórházat (DBC). Mint Bedros J. Róbert miniszterelnöki megbízott elmondta: a tervezőknek a betegközpontúságot kellett elsődlegesen szem előtt tartaniuk. A dobogói pályázatra öt pályamű érkezett, egy már határidőn túl. Az első helyezett pályaművön kívül a többi terv is tartalmazott megvalósítandó ötleteket.

A nyertes tervezőirodát, amely a végleges terveket készítheti el, közbeszerzési eljárás keretében választják ki az első és a második helyre sorolt pályázó közül. A nyertessel a DBC szakmai stábja azután megkezdi a közös munkát, amelynek során meghatározzák például, hogy hány műtő legyen, vagy hogy hol érdemes kialakítani a dolgozók rekreációs tereit. Minden felhúzott falnak, minden beépített gerendának a lehető legjobb betegellátást kell majd szolgálnia – magyarázta Bedros J. Róbert.

A Dél-budai Centrum kivitelezését felügyelő, koordináló és irányító miniszterelnöki megbízott hozzátette: a feladat nem csekély, hiszen a magyar egészségügy történetében még nem volt ekkora zöldmezős beruházás, ráadásul a kitűzött határidő is rövid, a projekt irányítója néhány hónap múlva már alapkőletételt tervez, és öt éven belül át is szeretné adni az új intézményt.

A pályázók úgynevezett magkórházat terveztek, amelyben az anesztezio­lógiai, diagnosztikai, műtő és egyéb egységek olyan fizikai kapcsolatban és közelségben vannak, amely a legrövidebb időn belüli betegellátást szolgálja. A bírálóbizottság által első helyre sorolt pályamű terveiben a Dél-budai Centrum épületegyüttese emellett látványos, formabontó és funkcionális. A tervező egy úgynevezett közösségi térfolyamot álmodott meg, amely az egész épületet átszelve biztosítja az átjutást mind a gyermek-, mind a felnőttrészleg egységeihez, továbbá az oktatási tömbhöz is.

A szakemberek olyan épületet terveztek, amely a lehető legtöbb természetes fényt ereszti be, úgynevezett klímaudvarok segítségével. A rendkívül komfortos, egyágyas – szükség esetén egybenyitható – betegszobák elhelyezésénél is fontos volt a természetes fény és a zöld környezetre való kilátás. A szuperkórházban helyet kap majd egy kilencszáz, döntően egyágyas kórteremmel üzemelő felnőttellátó egység és egy háromszáz ágyas, a szülők bent alvását is biztosító gyermekrészleg. Emellett integrált mentőállomást, nővérszállót és egy olyan közösségi teret is létesíteni kell, amely a kórházat felruházza az egészségpláza-funkcióval.

A Dél-budai Centrumnak 1,2 millió ember sürgősségi ellátásáról kell gondoskodnia az év 365 napján a nap 24 órájában, az intézménynek egy esetleges katasztrófahelyzetben is helyt kell állnia. Ezért nagy hangsúlyt fektettek a kórház leggyorsabb megközelíthetőségének kialakítására is – hangsúlyozta a miniszterelnöki megbízott.

Ezt szolgálja az M1–M7-es autópálya közvetlen lehajtója, a 7-es úttal való kapcsolat, a két heliport és a tömegközlekedés fejlesztése, amelyben ott van a kötöttpályás tömegközlekedési struktúra kiépítése is. Bedros J. Róbert azt prognosztizálta, hogy a közműhálózat fejlesztésével együtt a közlekedési hálózat kialakítása is megkezdődhet 2019-ben.