Idén harmincéves a Szegedi Vadaspark

Idén ünnepli megnyitásának harmincadik évfordulóját a Szegedi Vadaspark, a jubileumot változatos programsorozattal köszöntik, és bővül az állatkert gyűjteménye is – tájékoztatta Veprik Róbert igazgató az MTI-t.

A Szegedi Vadaspark harminc éve, 1989 májusában, gyermeknapon nyitotta meg hivatalosan is kapuját a nagyközönség előtt. Magyarország legfiatalabb, egyben legnagyobb területű állatkertjében a „lakókat” már a kezdetektől nagy, természethű kifutókba helyezték el. Kiemelkedő a magyarországi állatbemutató helyeken ritkaságszámba menő főemlősgyűjteménye, köztük is elsősorban a tenyérben is elférő dél-amerikai karmosmajmok tartása, szaporítása. Az intézmény már az 1990-es évek közepén, nemcsak a város, de a régió egyik legnépszerűbb szabadidő és egyben természetvédelmi centrumává vált.

Az igazgató bízik benne, hogy az idei év 2018-hoz hasonlóan sikeres lesz. Tavaly megnyílt az állatkert elefántháza, és minden eddiginél többen, csaknem 230 ezren látogatták meg az intézményt.

A tervek szerint ősszel újabb nagy fejlesztést adnak át, megnyílik az indiai vagy páncélos orrszarvúk (Rhinoceros unicornis) bemutatója.

A jubileumi évben látható majd olyan kiállítás, amely a vadaspark történetébe nyújt betekintést a kezdetektől napjainkig és olyan is, amely harminc állatot mutat be, melyek vagy szakmai hírességek, vagy a szegediek kedvencei voltak. A csúcspont az állatkert szülinapján, gyermeknapon lesz, amikor az eddigieknél is színesebb programkavalkáddal várják a látogatót.