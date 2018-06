Hűvös idővel kezdődik a nyár második hónapja

Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint a Norvég-tengernél egy nagykiterjedésű anticiklon helyezkedik el. A leszálló légmozgás hatására a Skandináv-félsziget és Nagy-Britannia területén általában gyengén felhős, napos az idő, és számottevő csapadékról nem érkezik jelentés. A magasnyomású légköri képződménytől keletebbre egy ciklon található, amelynek hidegfrontja mögött száraz, és több fokkal hidegebb levegő áramlik a balti államok és Lengyelország térsége fölé. Szintén ciklon örvénylik a Pireneusi-félsziget, valamint Ukrajna felett is, emiatt ezeken a tájakon az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett több helyen is kialakul zápor, zivatar, amit néhol felhőszakadás kísér. A délutáni órákra általában 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, de a Balkán-félszigeten, Romániában, illetve Ukrajna nyugati részén többnyire 20, 25 fokot, míg Skandinávia területén még 20 fokot sem mérnek. A Kárpát-medencébe vasárnap estig többnyire száraz, és néhány fokkal hidegebb levegő áramlik, emiatt a sok napsütés ellenére is hűvös marad az idő.

Várható időjárás az ország területén vasárnap estig

Alapvetően szombaton és vasárnap is gyengén felhős, napos időre számíthatunk. Szombaton főként a Tisza vonala mentén, vasárnap pedig az északkeleti megyékben lehet erősebb a gomolyfelhő-képződés, és ezeken a tájakon helyenként zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi, északnyugati szél napközben többfelé megerősödik, Zemplén és a Bakony térségében szombaton viharos széllökések is előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 15 fok között alakul, de a szélvédett, derült területeken ennél hűvösebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 19 és 24 fok között valószínű.