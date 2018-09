Huszonhatmilliárdból újulnak meg és bővülnek az Erzsébet-táborok

Az idén 126 ezer gyermek számára tudtak kikapcsolódási lehetőséget biztosítani az Erzsébet-táborokban. Évről évre 5 milliárd forintot fordítanak a táborozókra, a jövőre induló zánkai és fonyódligeti fejlesztésnek köszönhetően pedig évek alatt megduplázódhat az üdültetett gyermekek száma.

Egy kormánydöntésnek köszönhetően 26 milliárd forintból megújulnak az Erzsébet-táborok Zánkán és Fonyódligeten; a beruházás kapacitásnövekedéssel is jár: megduplázódik a férőhelyek száma – jelentette be Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára tegnapi sajtótájékoztatóján.

Jövőre indulnak a munkálatok, megújulnak az épületek. A sportcsarnokok, színháztermek, éttermek és konyhák rekonstrukciója 2020 nyarára fejeződhet be, de végig zökkenőmentesen folyik majd a táborozás.

Az idei nyári Erzsébet-táborok augusztus 31-én lezárultak – közölte az államtitkár. Míg 2016-ban 90 ezer, 2017-ben 100 ezer gyermeket üdültettek, az idén már 126 ezer gyermek számára tudtak kikapcsolódási lehetőséget biztosítani az Erzsébet-táboroknak köszönhetően. A nyári táborok egyik legnépszerűbb fajtájába a Balaton-partiak tartoznak, Zánkán és Fonyódligeten egyhetes turnusokat tölthettek el jól felszerelt környezetben a gyermekek.

Bentlakásos táborban csaknem 30 ezren vettek részt, 2500-an a határokon túlról – közölte Novák Katalin. Napközis Erzsébet-táborokat szintén szerveztek több mint 500 településen, csaknem 60 ezer fiatalnak. Ezeken a gyermekek a lakóhelyükhöz közel, jellemzően az iskolában vehettek részt foglalkozásokon. Idén először az erdélyi Ivó településre is szerveztek Erzsébet-tábort. Ott 1500 magyarországi magyar gyermek nyaralhatott, ősztől pedig csaknem 2000 erdélyi magyart fogadnak – közölte az államtitkár.

A családok éve keretében szintén idén először családi Erzsébet-táborok is voltak. A hétvégi rendezvényekre 1000 család, mintegy 5000 ember ment el. Az úgynevezett Gyógyító Szent Erzsébet-táborok jelenleg is tartanak Tihanyban és Zalaszabaron, ezeken 1000 speciális ellátást igénylő, gyógyulófélben lévő vagy már gyógyult gyermek vehet részt.

Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke kiemelte: a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 2016 elején örömmel vette át az Erzsébet-alapítvány vonatkozásában az alapítói jogok és kötelességek gyakorlását. Egyébként az egyházmegye is prioritásként kezeli az ifjúságvédelmet: több mint kilencezer diák tanul az általa fenntartott köznevelési intézményekben, valamint csaknem négyezer állami gondozott gyermek ellátásáért felelős – ismertette.

Kérdésre Novák Katalin közölte, hogy évről évre nagyjából 5 milliárd forintot fordítanak az Erzsébet-táborozókra, ehhez jönnek még európai uniós források, valamint hozzáadódik a mostani 26 milliárdos fejlesztés is.

Félmillió diák kap iskolatejet

Az új tanévben az iskolagyümölcs-program 550 ezer, az iskolatejprogram 430 ezer diákra terjed ki – jelentette be pénteken Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. A programok keretében 12,6 millió liter tejet és 48,8 millió adag gyümölcsöt kapnak a diákok a többféle gyümölcslé és tejtermék mellett. Az intézkedéseknek köszönhetően európai viszonylatban Magyarország biztosítja az iskolásoknak a legtöbb gyümölcsöt, az uniós átlag dupláját. Az egészség megőrzését és az egészséges életmód megerősítését fiatalon kell elkezdeni, amit a kormány az iskolai élelmiszerprogramokon túl más intézkedésekkel is támogat. Kiemelte ezek közül az iskolai menzák, büfék és automaták kínálatának szabályozását, ami a sózott, cukrozott és adalékanyagokat tartalmazó készítmények helyett a Magyarországon megtermelt tej, zöldség és gyümölcs megjelenését támogatja az iskolai étrendben – számolt be az MTI. Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium államtitkára elmondta: az iskolatej- és iskolagyümölcs-program fedezete 2010 óta a hatszorosára, 2,2 milliárd forintra nőtt. A tejen kívül kakaót, joghurtot és sajtot tartalmazó iskolatejprogram 2600 iskolára terjed ki. Az iskolagyümölcs-programnak köszönhetően 2300 iskolába hétféle gyümölcs, négyféle zöldség és frissen préselt, százszázalékos gyümölcslevek jutnak el magyar termelőktől.