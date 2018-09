Horvátország is bünteti a migráció támogatását

Soros Györgyhöz kapcsolódó szervezetnek dolgozott az az illegális migránsokat segítő aktivista, akit nemrég első fokon 60 ezer kuna (2,6 millió forint) pénzbírságra ítéltek Horvátországban. A kelet-horvátországi Zupanja város szabálysértési bírósága bűnösnek találta Dragan Umicevicet, mert április 21-én éjjel Strosinci településnél fényjelekkel segített egy 14 fős afgán csoportot abban, hogy illegálisan Szerbiá­ból Horvátországba jusson. Az Are You Syrious (AYS) elnevezésű NGO a Facebook-oldalán sem titkolja, hogy a bevándorlás segítésére jött létre a migrációs válság kezdetekor.

Az AYS szorosan kötődik több Soros-szervezethez, például az úgynevezett Béketanulmányok Központjához (CMS), amellyel már több közös közleményt is kiadtak. A CMS egyik fő támogatója a Nyílt Társadalom Alapítvány, ahogy ez a szervezet honlapján is olvasható. Az AYS a tavalyi évben a londoni Help Refugees szervezet közvetítésével is kapott pénzt Sorostól.

Az Index.hr kommentelőinek jelentős része üdvözölte az ítéletet, és sokan még szigorúbb szabályozást követeltek. Az egyik legnépszerűbb hozzászólás a magyar szabályozás átvételét sürgette a tőzsdespekuláns szervezetei ellen.

A kétharmados támogatást igénylő Stop, Soros! törvénycsomagot és az alaptörvény hetedik módosítását júniusban fogadta el az Országgyűlés a magyar kormány kezdeményezésére. A szabályozás értelmében az állam alapvető kötelessége az ország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme, s hazánkba idegen népesség nem telepíthető be.

A büntető törvénykönyv új paragrafusa szerint a jogellenes bevándorlás elősegítését az követi el, aki szervezőtevékenységet folytat azért, hogy Magyarországon menedékjogi eljárás kezdeményezését tegye lehetővé olyasvalakinek, aki nincs üldözésnek kitéve ott, ahonnan érkezik. A szervezőtevékenység irányulhat arra is, hogy tartózkodási jogcímet szerezzenek jogellenesen belépőknek. Aki a fenti bűncselekmények elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat vagy a szervezőtevékenységet rendszeresen folytatja, egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.