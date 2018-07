Hivatalosan is párttá alakulhat a Mi Hazánk Mozgalom

Dócs Dávid, Cserháthaláp független polgármestere, Toroczkai László, Ásotthalom polgármestere, a Mi Hazánk Mozgalom alapítója és Dúró Dóra független országgyűlési képviselő sajtótájékoztatón jelentette be a Fővárosi Törvényszék civil szervezetek irodája előtt, hogy szeptemberre hivatalosan is párttá alakulhat a Mi Hazánk Mozgalom, már meg is indult a szervezet bejegyzési eljárása a bíróságon. A Jobbikból kivált, mozgalmat alapító politikusok sajtótájékoztatójukon bemutatták, illetve megnevezték a párt vezető tisztviselőit; a párt alapító elnöke Toroczkai László lesz.