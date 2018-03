VÁLASZTÁS 2018

Hidvéghi Balázs: a Fidesz az interneten is fokozza a kampányt

A Fidesz az online térben is fokozza a kampányt: vezető politikusaik elektronikus levelekben keresik meg támogatóikat, emellett az interneten rövid reklámfilmeket is közzétesznek, ezekben a választás tétjét mutatják be - mondta Hidvéghi Balázs, a nagyobbik kormánypárt kommunikációs igazgatója pénteken.

A politikus a Youtube-ra feltöltött videójában közölte: ezekben a napokban „még magasabb fokozatba kapcsol” a Fidesz kampánya.

-Túl vagyunk minden idők legnagyobb békemenetén, valamint több mint százötven teltházas fórumot tartottunk országjárás keretében, és ezt folytatjuk a következő időszakban – fűzte hozzá a kormánypárt kommunikációs igazgatója.

Hidvéghi Balázs úgy fogalmazott: míg ellenfeleik egymással vannak elfoglalva, ők választók százezreivel találkoznak közvetlenül. Kiemelte, hogy mostantól az online térben is fokozzák a kampányt: vezető politikusaik elektronikus levelekben keresik meg támogatóikat, emellett az interneten rövid reklámfilmeket is közzétesznek, amelyeket online aktivistáik tovább terjesztenek.

Ezekben az e-mailekben és filmekben a választás tétjét mutatják be, amely változatlan – fogalmazott, azt hangoztatva: „Soros György jelöltjei” arra készülnek, hogy lebontsák a kerítést, végrehajtsák a betelepítéseket és bevándorlóországgá tegyék Magyarországot.

Úgy folytatta: Orbán Viktor kormányfő jelöltjei ezzel szemben megvédik az országot, megtartják a kerítést, és küzdenek a betelepítés ellen.

Meg akarják őrizni Magyarországot magyar országnak; „hazánk sorsa évtizedekre eldől április 8-án” – vélekedett Hidvéghi Balázs.

„Nekünk Magyarország az első, legyünk ott mindannyian!” – tette hozzá a kommunikációs igazgató a videóban.