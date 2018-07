Heti terror: Robbanásveszélyes a migrációs helyzet a Balkánon

Úgy tűnik, ha lassan is, de változik a német migrációs politika. Angela Merkel német kancellár és Orbán Viktor is arról beszéltek, hogy a külső határokat kell védeni az Európai Unióba irányuló migráció megfékezése érdekében, ez pedig egyértelmű elmozdulás a magyar álláspont felé. Közben a Balkánon át újra egyre többen tartanak Nyugat-Európa irányába. Az ECHO TV Heti terror című műsorában elhangzott: európai uniós segítség nélkül a balkáni államoknak esélyük sincs arra, hogy bármilyen formális védelmet is kiépítsenek az illegális migrációra válaszul. Van is olyan állam, amely pénz reményében egyelőre visszatartja a tömegeket, de támogatás híján akár „el is engedheti a gyeplőt”.

A balkáni államok jórészt nem tagjai az Európai Uniónak, vagyis uniós védelmi kötelezettségük nincs, hanem elsősorban saját magukat védik. Földi László biztonságpolitikai szakértő közlése szerint ezen országok esetében az a tapasztalat, hogy annak a lehetőségét próbálják megkönnyíteni, hogy az illegális bevándorló továbbmenjen, de ez nem a védelem logikája.

Horváth József biztonságpolitikai szakértő szerint Bosznia-Hercegovinában szinte be van kódolva a robbanásveszélyes helyzet. Az ottani muzulmán kisebbség adott területen belül élvezi akár a törökországi, akár a szaúdi, az Öböl-benti országok anyagi támogatását.

Azok az iszlám bevándorlók, akik Európát célozzák meg, hogy úgy mondjam a testvéreikhez mennek, onnantól kezdve pedig akár a bosnyák, akár az albán szervezett bűnözés számára megnyitjuk azt, hogy többletjövedelemhez jussanak. Ezen túlmenően van egy ideológiai támogatás is ebben a történetben. Erről sem beszél még igazán Nyugat-Európa

– hívta fel rá a figyelmet Horváth József.

A biztonságpolitikai szakértő szerint ezt a kérdést nagyon gyorsan rendezni kell, bár jelenleg Bosznia-Hercegovina még húzza az időt, ugyanis arra számít, hogy jelentős uniós összeghez jusson, így még visszatartja a migránsok tömegeit.