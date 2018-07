Helyreigazítás

A 2018. január 17-én „A király meztelen” címmel megjelent cikkünkben azt a valós tényt, hogy Vona Gábor személyesen nem jelent meg a Budapest Környéki Törvényszéken az általa a Terry Black néven ismert Rácz Károly Mihállyal szemben indított személyiségi jogi per 2018. január 17-én tartott tárgyalásán, abban a hamis színben tüntettük fel, hogy ezt azért tette, hogy ne kelljen személyes nyilatkozatot tennie a róla Terry Black által a sajtóban korábban tett állításokról. A valóság ezzel szemben az, hogy Vona Gábor az említett személyiségi jogi per első, 2017. március 20-án megtartott tárgyalásán – ahol Terry Black nem jelent meg – részt vett és a per érdemében nyilatkozatot tett, kérdésekre válaszolt.