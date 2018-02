Hazugságkampány a DK támogatóitól

Gyurcsányéknak tetszik a határon túliak kirekesztése

Ismét lopott képpel és hamis állításokkal kampányol a határon túli magyarok szavazata joga ellen egy Gyurcsány Ferencékhez köthető Facebook-csoport. Varju László lapunknak nem cáfolta egyértelműen, hogy közük van a felülethez. – Bárkinek, aki aláírásgyűjtéssel vagy egy csoport létrehozásával fejti ki, hogy egyetért a DK-val, annak mi örülni fogunk – mondta a párt alelnöke.

„Levelet kaptunk a Pásztor családtól. Írásukban boldogan fejtik ki, hogy ugyan egy percet nem éltek Magyarországon, és nem is akarnak idejönni, mert jó nekik Erdélyben, de mégis el fognak menni szavazni a 2018-as választáson, hogy továbbra is kapják a pénzt a Fidesztől! Undorító, elég a szavazatvásárlásból! Lájkold és oszd meg a képet, ha te is elvennéd a Pásztor család szavazati jogát!” – ezzel a szöveggel tett közzé egy bejegyzést a Ne szavazhasson, aki soha nem élt itt nevű Facebook-csoport.

A Magyar Nemzetben ismertetett poszthoz a Felsősófalván élő panziótulajdonos, Parajdi Kálmán Endre családi fotóját tették a következő felirattal: „Ez a határon túli család még sosem járt Magyarországon! A szülők mégis elmennek szavazni az én gyermekeim sorsáról!”

Ez az állítás ugyanakkor szemenszedett hazugság: Parajdi Kálmán Endre családjával együtt hét évig Zalaegerszegen élt és dolgozott, ennél fogva itt fizetett adót, ráadásul mindhárom gyereke a zalaegerszegi kórházban született. Tíz éve költöztek vissza a székelyföldi Felsősófalvára, ahol utazási irodát, illetve panziót, vendégházat működtetnek. A lap írásából kiderült, Kálmán és felesége nem regisztrált a választásra, azaz nem is szavazhatnak, ezzel a jogukkal az előző ciklusban sem éltek. Parajdi Kálmán azonban hiába írt levelet az oldal tulajdonosának, az illető nem reagált.

Nem ez az első eset, hogy a DK háttércsapata a párt szlogenjével megegyező nevű, Ne szavazhasson, aki soha nem élt itt csoport mások képeit jogtalanul felhasználva, azt hazug környezetbe helyezve hergel a határon túli magyarok ellen. Nemrég ugyanez a társaság egy norvég tanárnő képe alá Photoshopolta azt a szöveget, hogy „erdélyi magyar vagyok, ha erre a képre összejön ezer megosztás, akkor idén nem fogok szavazni a magyar választásokon, sőt aláírom a DK kezdeményezését, hogy ne szavazhassanak a határon túliak”.

Miután a csoport lebukott a hamisítvánnyal, feltűnő hevességgel kezdték bizonygatni, hogy semmi közük Gyurcsányékhoz, csupán az „ügy” miatt jöttek létre. A csoport ugyanakkor a DK hivatalos honlapjára irányít, ahol a határon túli magyarok szavazatának eltörlését célzó kezdeményezést lehet aláírni.

– Nem ismerem azt, amiről ön most beszél, de utána fogok nézni – cáfolat helyett ezt válaszolta Varju László lapunk kérdésére, hogy a DK-nak van-e köze az ominózus Facebook-csoporthoz. A párt alelnöke hangsúlyozta, kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy minél több helyen ismertessék álláspontjukat, miszerint aki nem él itt, ne szavazhasson.

– Bárkinek, aki aláírásgyűjtéssel vagy egy Fb-csoport létrehozásával fejti ki, hogy egyetért a DK-val, annak mi örülni fogunk – fogalmazott Varju, aki azt állította: a DK kiemelten ügyel rá, és arra biztat mindenkit, hogy bármilyen képet jogszerűen használjon fel a kampányban.