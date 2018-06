Hazánk biztonsága mindenekelőtt van

Magyarországra idegen népesség nem telepíthető be

A kormány támogatja annak kimondását, hogy Magyarországra idegen népesség nem telepíthető be – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter a keddi Kormányinfón. Gulyás Gergely közölte: ezért támogatják azt is, hogy az illegális bevándorlás szervezése, finanszírozása bűncselekmény legyen.

A kormánynak Magyarország az első, ebből pedig következik az ország szuverenitásának és biztonságának védelme és megóvása – jelentette ki Gulyás Gergely a tegnapi Kormányinfón, miután a kabinet áttekintette a Stop, Soros! törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó alkotmánymódosítási előterjesztést.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, ezért támogatja a kormány annak kimondását, hogy Magyarországra idegen népesség nem telepíthető be. Szavai szerint a magyar állam önvédelmi képessége miatt szükség van a büntetőjog alkalmazására az illegális bevándorlás elleni küzdelemben, ezért továbbra is támogatják, hogy az illegális bevándorlás szervezése, finanszírozása bűncselekmény legyen.

Gulyás kitért arra, hogy e javaslatok miatt megszaporodtak a külföldi támadások, köztük az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága „teljesített a legjobban”, amely két órával az előterjesztés benyújtása után máris tiltakozó nyilatkozatot adott ki. – Vagy nagyon gyorsan fordítják magyarról a törvényeket, vagy nem kell a törvények szövegének ismerete ahhoz, hogy tiltakozzanak – jegyezte meg. A miniszter nyilvánvalónak nevezte, hogy Soros György Magyarországgal szembeni lobbitevékenysége az elkövetkező időszakban is folytatódik, de reméli, Magyarország kellően erős ahhoz, hogy ez ne befolyásolja a magyar és az európai bevándorláspolitikát.

Gulyás Gergely arról is beszélt: a közelgő európai uniós csúcstalálkozón a magyar kormány szeretné elérni, hogy ne fogadják el a kötelező kvótákat, adott esetben Orbán Viktor miniszterelnök vétót is emelne. Szerinte azonban Angela Merkel minapi nyilatkozata kifejezetten biztató ebben az ügyben, a német kancellár állást foglalt ugyanis a korábbi elosztás sikertelenségéről. A miniszter kérdésre úgy fogalmazott: a magyar álláspont szerint az alaptörvény-módosítás semmilyen szempontból nem áll ellentmondásban az uniós joggal, csak „brüsszeli migrációs felfogással”, ezért illetéktelennek tekintik Brüsszelt ebben a kérdésben.

Gulyás Gergely reményét fejezte ki, hogy az uniós intézmények tiszteletben tartják a magyar szuverenitást. Az otthon védelmével kapcsolatos alaptörvény-módosításról azt mondta, az a cél, hogy ne a politikusok, tisztségviselők lakásai elé szervezzék a tüntetéseket, hanem arra a közterületre, ahol hivataluk van. Nemcsak Orbán Viktor miniszterelnök, hanem Gyurcsány Ferenc háza előtt sem lehet majd tüntetni – magyarázta.

A miniszter elmondta azt is, hogy kedd délután Balog Zoltánnal, az emberi erőforrások volt miniszterével, Novák Katalin család- és ifjúságügyi államtitkárral, valamint Hende Csaba törvényalkotási bizottsági elnökkel Berlinbe utaznak, ahol kétoldalú tárgyalásokat folytatnak többségében CDU-s és CSU-s politikusokkal. A Fidesz és a CDU/CSU azonos pártcsaládnak, az Európai Néppártnak a tagja, ezért „szövetségeseknek tekintjük őket, és igyekszünk mi is ennek megfelelő magatartást tanúsítani, és tőlük is ezt várjuk” – mondta kérdésre Gulyás Gergely. Hangsúlyozta továbbá: a Fidesz tud és kész is segíteni a néppártnak, amelynek legsikeresebb, legtámogatottabb tagja a magyar kormánypárt.