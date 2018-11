Havas eső, havazás is lehet a jövő hét elején

A jövő hét elején az eső mellett havas eső, havazás is lehet, a hét második felében eső lesz a jellemző. A leghidegebb órákban mínuszokra is készülni kell, s többfelé a maximumok is plusz 5 fok körül alakulnak – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből.

Hétfőn borult lesz az ég és kora délutánig többfelé várható vegyes halmazállapotú csapadék: eső, havas eső, hó egyaránt hullhat. Keleten inkább döntően eső, a Nyugat-Dunántúlon inkább hószállingózás, gyenge havazás valószínű, majd délutántól fokozatosan megszűnik a csapadék. A csapadék mennyisége nem lesz jelentős. A szél többnyire mérsékelt marad, de a Zemplén környékén élénk széllökések is lehetnek. A minimumhőmérséklet általában mínusz 2 és plusz 2 fok között alakul. A nappali maximumok plusz 2 és 8 fok között alakulnak, északkeleten 5 fok feletti értékekkel.

Kedden többfelé várható eső. Nyugaton, északnyugaton havas eső, a magasabb helyeken havazás is lehet. A szél többfelé megerősödik. A leghidegebb órákban mínusz 2 és plusz 3, napközben plusz 2 és 9 fok között alakul a hőmérséklet.

Szerdán többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, többfelé várható eső. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 5, a legmagasabb hőmérséklet plusz 4-9 fok között alakul.

Csütörtökön többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak északkeleten lesz szakadozottabb a felhőzet, ott néhány órára a nap is kisüthet. Elszórtan valószínű eső. A minimumhőmérséklet 0 és plusz 5, a maximumhőmérséklet plusz 3-8 fok között valószínű.

Pénteken helyenként tartósabban megmarad a pára, köd. Számottevő csapadék nem valószínű. A leghidegebb órákban mínusz 2 és plusz 4, napközben általában plusz 5 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, de a tartósabban felhős, ködös tájakon hidegebb lesz.

Szombaton erősen megnövekszik a felhőzet, helyenként eső is várható. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 4 és plusz 4, a legmagasabb hőmérséklet plusz 4-10 fok között alakul.

Vasárnap többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, több helyen alakul ki eső. A minimumhőmérséklet 0 és plusz 5, a maximumhőmérséklet 5-11 fok között alakul – olvasható az előrejelzésben.