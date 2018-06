Háttérkép: Európa máig nyögi a baloldal pusztítását

Európa sosem dolgozta föl azt a tíz évet - 1975 és 1985 között -, amikor terrorhullám söpört végig, elsősorban Németországban és Olaszországban. Polgárháborús állapotok uralkodtak egy évtizeden keresztül, és ezalatt katasztrofális, politikai gyilkosságok tucatjai történtek. Ez az egész terrorhullám arra kellett, hogy megleckéztessék a régi elitet. Az akkori események hatása most is érezhető, a rendkívül súlyos gazdasági, társadalmi, politikai kudarcok, amelyeket átél Európa, azok mögött valójában ez húzódik - hangzott el az ECHO TV Háttérkép című műsorában.

Olaszország államadóssága nem most keletkezett, hanem az euró bevezetését megelőző 20 év során. A líra idején az árfolyamfegyvert használták, az euró bevezetését követően pedig a kamatfegyverrel éltek Olaszországban – mondta Bogár László. A közgazdász rávilágított, ahhoz, hogy legalább ne növekedjen tovább az amúgy is gigaméretű olasz államadósság, 4-5 százalékos szufficitre vagyis bevételi többletre lenne szükség az éves költségvetésben. Ez azonban elképesztő megszorításokkal járna.

A következő 25 évben a felére kellene csökkenteni az olasz életszínvonalat – mutatott rá Bogár László.

Boros Imre szerint fontos megjegyezni a téma kapcsán, hogy kik voltak akkoriban Olaszország háttérhatalmi szereplői. A közgazdász három nevet említett. Az Európai Központi Bank (EKB) elnökét, Mario Draghit, a volt olasz kormányfőt, Romano Prodit illetve Mario Monti egykori olasz miniszterelnököt.

Nagyon erős a multinacionális vonulat Olaszországban – jegyezte meg.

Boros Imre emlékeztetett rá, hogy a már említett triumvirátus megerősödését követően, minden olyan főként kereszténydemokrata politikust likvidáltak, aki útban volt.

Aldo Moro holttestét Róma belvárosában találták meg egy parkoló autó csomagtartójában – közölte Boros Imre.

Az olasz államadósság nagyjából fele a globális pénzhatalmi rendszernél van – szögezte le Bogár László, hozzátéve, azt nem az olasz társadalom termelte ki.

Aldo Moro kapcsán Bayer Zsolt úgy fogalmazott, aberrált volt az egész olasz kommunista párt, amelyből aztán kivált az a Vörös Brigádok nevű olasz szélsőbaloldali terrorszervezet, amely elrabolta, majd megölte a kereszténydemokrata politikust. Ez már történelem – tette hozzá Bayer, aki megdöbbentő interjút olvasott a napokban az elhunyt Aldo Moro egyik gyilkosával.

Ez egy brutális fegyelmező terrorakció-sorozat volt, amelyet összekötöttek a ’68-as pusztító baloldali hagyományok újraélesztésével – fűzte hozzá Bogár László. A közgazdász szavai szerint, mindez máig feldolgozatlan, pedig eltelt majdnem 50 év.

Rámutatott azokra a rendkívül súlyos gazdasági, társadalmi, politikai kudarcokra, amelyeket most is átél Európa, valójában ez húzódik meg azok mögött is.

A Háttérképben szó volt az új spanyol kormányról, és téma volt az is, hogy a német balliberális politikai pártok az USA nagykövetének kiutasítását követelik, miután Richard Grenell arról beszélt, hogy támogatni kell a jelenlegi elit ellen lázadó európai konzervatív erők megerősödését.

