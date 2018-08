Hatalmas, növekvő fölényben a Fidesz-KDNP

Júliusban is változatlanok az erőviszonyok a pártok támogatottságát illetően. A Fidesz-KDNP négy közvélemény-kutató intézet méréseinek átlaga alapján az előző havihoz hasonlóan 53 százalékot érne el egy most vasárnap tartandó választáson, mely 6 százalékponttal meghaladja április 8-i eredményét. A Jobbik 15 százalék arányú támogatottsággal rendelkezik az átlagok alapján, tehát 5 százalékponttal kevesebbel áprilishoz képest. Az MSZP-re, illetve a Párbeszédre 13 százalék szavazna most, mely szinte megegyezik a választáson elért eredményükkel, csupán 1 százalékponttal több. Az LMP május óta tartja 5 százaléknyi átlagtámogatottságát, mely 2 százalékponttal kevesebb a választáson elértnél. A DK áprilishoz hasonlóan 6 százalékon áll.

PÁRTPREFERENCIÁK A TELJES FELNŐTT NÉPESSÉG KÖRÉBEN

Júliusban négy közvélemény-kutató intézet (Nézőpont Intézet, Publicus, Századvég és Závecz Research) publikált mérései alapján a teljes felnőtt népességben 34 százalék a Fidesz-KDNP támogatottsága, mely 1 százalékponttal meghaladja az előző havi átlagot. Legmagasabbra a Nézőpont mérte a kormánypártokat, 42 százalékot becsülve számukra, a Századvég 36 százalékot, a Závecz 33-at, a Publicus pedig mindössze 25 százalékot.

Az MSZP és a Párbeszéd támogatottsága a Publicus adatai szerint 10 százalék, a Századvég szerint 9, a Závecz szerint 7, a Nézőpont szerint pedig 6 százalék. Így a teljes felnőtt népesség körében 8 százalékos átlagtámogatottsággal rendelkezik a két párt összesen. A Jobbikot a Publicus 11 százalékra mérte, a Nézőpont és a Závecz egyaránt 10-10-re, a Századvég pedig 8 százalékra, tehát a pártot átlagosan a lakosság 10 százaléka támogatja. A DK teljes népességbeli támogatottsága 4 százalék, mely 1 százalékponttal meghaladja előző havi átlagukat, az LMP viszont május óta stagnáló 3 százalékon áll. A Momentum és a Kétfarkú Kutyapárt a múlthavi 2-2-ről 1-1-re estek vissza.

LEGVALÓSZÍNŰBB LISTÁS VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK

Júliusban az aktív szavazók körében júniushoz hasonlóan a Fidesz-KDNP 53 százalékot érne el egy most vasárnap tartandó választáson. A Nézőpont Intézet és a Závecz Research egyaránt 55 százalékos támogatottságot mért számukra, a Századvég az átlaggal megegyező 53 százalékot, a Publicus 49-et. Az MSZP-P júniushoz képest 1 százalékponttal megnövelte támogatottságát, az átlagok alapján 13 százalékot érnének el. A Publicus mérése szerint azonban 16 százalékot, a Századvég szerint 14-et, a Závecz szerint 13-at, míg a Nézőpont kutatása mindössze 9 százalékra becsüli a két párt támogatottságát összesen. A Jobbik a teljes népességbeli visszaesésükhöz hasonlóan az aktív szavazók körében is 2 százalékponttal kevesebb átlagtámogatottsággal rendelkezik júniushoz képest (15 százalék).

A Nézőpont és a Publicus egyaránt 17-17 százalékot mért számukra, ahogyan a Századvég és a Závecz is egyöntetűen 13-13 százalékot. A DK 1 százalékponttal növelte támogatottságát, így e hónapban 6 százalékot érne el, az LMP viszont a teljes népességben tapasztalt stagnáló támogatottságát a biztos szavazók között is tartva május óta 5 százalékon áll. A Momentum és a Kétfarkú Kutyapárt 2-2 százalékon állnak, így nem érik el a parlamentbe jutás küszöbét.