Hasfelmetsző Jack és Al Capone Budapesten

A főváros „legpestibb utcájának” kikiáltott Király utcában várja a látogatókat a gyilkos tárlat. Az időszakos kiállítás híres és hírhedt gyilkosok történetét dolgozza fel, miközben jelentős történelmi ismeretekkel gazdagítja a betérőket, és a gyermeknevelés fontosságára is felhívja a figyelmet.

Magyarországon még nem látott technológiai megoldásokat és magas szintű művészeti alkotásokat is bemutat a Rácz László producer fejéből kipattant gyilkos tárlat, amelyet teljes mértékben magyarokból álló csapat valósított meg.

A kiállítás dokumentarista módon mutatja be az emberiség leghírhedtebb gyilkosainak történeteit. A listán egy magyar nő is található: a legenda szerint az örök fiatalság eszményébe belebolondult Báthory Erzsébet élethű viaszmását is megtekinthetik az érdeklődők.

A gyilkosok sorsába betekintést engedő tárlat azonban jócskán eltér egy átlagos múzeumi közegtől, ugyanis a bemutatótermekben minden érzékszervre próbálnak hatni a szervezők. Szagokkal, illatokkal, valamint a hőmérséklet időnkénti megváltoztatásával is szeretnék a tárlat ötletgazdái valóságosabbá tenni az élményt.

– Sok gyilkosról talán név szerint nem is hallhattunk, de történeteikkel már szinte mindenki találkozhatott könyvekből és filmekből, amelyek feldolgozták a hírhedt elkövetők életútját. Talán nem sokan tudják, hogy John Wayne Gacy alakjáról mintázta Stephen King a hírhedt bohócát – mutat rá a kiállítás és a popkultúra kapcsolataira Viczián Martin ügyvezető igazgató, aki hozzátette: a Hannibal Lectert ihlető Ed Gein kegyetlenkedéseit is feldolgozták a kiállítás megálmodói.

– Egyfajta tanítói szándékkal is igyekszünk fellépni, szeretnénk történelmi ismeretekkel gazdagítani az érdeklődők tudását. Reálisan próbáljuk bemutatni ezeket az emberi sorsokat, megmutatni, hogy mi az igazság Vlad Tepes legendái­ból, vagy azt, hogy milyen volt az élet a viktoriánus Angliában. Ezenkívül úgy véljük: fontos megmutatni mindenkinek, hogy eredetileg senki sem születik rossznak vagy kegyetlennek. Ahogy a nálunk is bemutatott gyilkosok esetéből is kitűnik: rengeteg esetben egy-egy gyermekkori trauma vezetett ­odáig, hogy valaki emberélet kioltására vetemedjen.

Mi így szeretnénk felhívni a figyelmet a gyermeknevelés fontosságára – hangsúlyozta a társadalmi felelősségvállalást Viczián, aki érdeklődésünkre elmondta: céljuk, hogy elérjék a százezer látogatót. Szavai szerint biztatók a kilátások, ugyanis a kis csoportokban történő tárlatvezetések szinte százszázalékos telítettséggel futnak.

Viczián Martin a látogatók kapcsán elmondta, a kiállítást megtekintők zömé­ben a húszas és harmincas éveikben járó fiatalok, és ugyan még csekély külföldit regisztráltak, de számuk növekszik, köszönhetően annak, hogy angol és német nyelven is meghallgatható a bemutatást segítő kísérőszöveg.