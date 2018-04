Harrach Péter: A Fidesz és a KDNP épít, az ellenzék, a Soros-hálózat rombol

Ha Magyarországon kormányváltás lenne, akkor delegált képviselői lennének az országnak, akik külföldről irányíthatók, manipulálhatók, akik semmibe veszik a magyarok túlnyomó többségének az akaratát és szándékát – jelentette ki a PestiSrácok.hu-nak adott interjúban Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakcióvezetője. Az alábbiakban részleteket közlünk az interjúból.

Hatodik országgyűlési kampánya a mostani, tudnak önnek még újat mutatni?

Az igaz, hogy már mindent láttam, közös sikereinknek és bukásainknak is részese voltam, durva kampányoknak is, de kétség kívül a mostani kampány a legfontosabb, mert az idei választásnak van a legnagyobb tétje.

A migráció miatt?

Valóban Európa és Magyarország jövője most a legfontosabb kérdés, a tét óriási, de amiatt is, mert az sem mindegy, hogy ezekben a vészterhes időkben építkezünk, vagy rombolunk. A Fidesz és a KDNP épít, az ellenzék, a Soros-hálózat, ahogy naponta látjuk, rombol. Ők semmibe veszik a magyarok túlnyomó többségének az akaratát és szándékát. Az ellenzéki politikusok hiába mondanak mást, ne gondolja senki, hogy az amúgy is jól körülhatárolható érdekköröknek rendszeresen megfelelő ellenzéki pártok ellen tudnának állni a brüsszeli nyomásnak, amely a bevándorlók befogadását és áttelepítését akarja lenyomni minden tagállam torkán.

Kereszténydemokrata politikusként hogyan viseli, hogy nyugaton keresztény szimbólumok tűnnek el, miközben gombamód szaporodnak és épülnek a mecsetek. Európa hogyan tud visszatalálni a keresztény gyökereihez?

A kereszténység szempontjából meg kell különböztetni a vallási és kulturális gyökereket. Utóbbi a szokásainkat, gondolkodásunkat, ünnepeinket, normáinkat, életformánkat jelenti, amelyek az évszázadok során kialakultak és amelyek még annak is a zsigereiben vannak, aki amúgy ateista. Igaza volt Antall Józsefnek, amikor azt mondta, Európában az ateista is keresztény.

Teljes leépüléshez, identitásválsághoz vezet, amikor tudatosan próbálják a keresztény szimbólumokat láthatatlanná tenni és elhallgattatni. A veszély azért is jelentős, mert az iszlám egy hódító kultúra, nem együtt élni akar, hanem uralkodni. Nyugaton toleránsan beengedik az intoleranciát. Sajnos Európa kezd elveszni, de itt Közép-Európában van remény. Az itteni országok kormányai nem csupán bevándorlásellenesek, hanem a kultúra megőrzésén is fáradoznak. Ez nem idegengyűlölet, hanem az önvédelem érvényesítése.

Európa kezd elveszni? Ön szerint akkor visszafordíthatatlan az iszlamizáció?

Európa iszlamizációját megállítani lehet, visszafordítani nem. A fegyveres hódításra még lenne szava Európának, de a kulturális térhódítással szemben sajnos nincs meg az önvédelmi reakció. Európa vezető politikusai, akik szinte egytől-egyig gyerektelenek, képtelenek felfogni, hogy demográfiai szempontból egy egészséges tömeg előtt nyitottak utat. Az európaiak sajnos a reprodukciót sem tudják megvalósítani, miközben az iszlámban demográfiai robbanás van.

Egy hét van a választásokig, és még mindig nem tudni, hogy összeáll-e a szivárványkoalíció. Az utolsó pillanatig sumákolni fognak?

Az ellenzéki pártok mögött álló gazdasági- és politikai érdekkörök részéről nagy a nyomás, hogy ez így legyen. A szándék megvan, de az átszavazás bizonytalansága és a pártok politikusainak hatalomvágya, saját ambíciója eddig megakadályozta a koordinációt. Nekünk magunkkal és Magyarországgal, a nemzettel, a magyar emberekkel kell foglalkoznunk, nem mással, de azt mindenkinek látnia kell, hogy az ellenzéki pártok jövőképe zavaros, karizmatikus vezetőik nincsenek, a kormányképesség hiánya szemet szúró, miközben egyes pártok már többször is bizonyították, hogy alkalmatlanok az ország vezetésére.

Kerülik is a témát, hogy hogyan fognak közösen, koalícióban kormányozni, csak április 8-áról és a kormányváltásról beszélnek. Egyedül Gyurcsány Ferenc beszélt világosan, hogy nem fog menni és a hónapokig elhúzódó koalíciós egyeztetések miatt új választást írhatnak ki. A kormányváltást akaróknak elég üzenet az április 8-ig szóló ajánlat?

Ha véletlenül sikerrel jár a Gyurcsány-Vona-Karácsony-Szél koalíció, akkor egy kormányképtelen erő jön létre. Ez a fajta összefogás persze közös szándékot feltételez, ami Magyarországnak nem érdeke. Nem érdeke az országnak, hogy külső erők felé engedelmes, a nyugati migrációs terveket megvalósító kormánya legyen. Az ellenzéki oldal erőteljes támogatásért cserébe képes alávetni magát a tömeges bevándorlásnak. Ha Magyarországon kormányváltás lenne, akkor delegált képviselői lennének az országnak, akik külföldről irányíthatók, manipulálhatók. Nyugaton már sok ilyen képviselő van, olyan politikusok, akik érdekektől vezérelve hoznak döntéseket. Egyes nyugati politikusok és a gazdasági elit képviselői úgy gondolják, hogy jó, ha színes, kevert társadalmak alakulnak ki, hogy nincs probléma a párhuzamos társadalmakkal. Európa ezen felében még működik a demokrácia, ahol a választópolgárok szándékát képviselik a megválasztott és felhatalmazott politikusok. Nem szabad ezen változtatni.

A liberális ideológia először az istenképet rombolta le, majd a nemzetképet tette tönkre és már azt vallja, nincs szükség nemzetállamokra. Utolsó bástyaként a családkép maradt, de a liberalizmus a genderideológiával már ennek tudatos rombolásához is hozzákezdett. Meg lehet védeni a kereszténység és kultúránk családképét?

Valóban minden közösséget ostromolnak a liberálisok, az egyházi és a nemzeti közösség után a családot is. Alapvető különbség van az ultraliberális emberkép és a keresztény emberkép között. Mi a személy méltósága mellett a társas lény mivoltunkból fakadó közösségeket is fontosnak tartjuk. Egyértelmű, hogy a normális emberi világot kell képviselni. Mi a szabadságot is úgy értelmezzük, hogy különbséget tudunk tenni jó és rossz között, és a jót szabadon választjuk, mert a szabadságnak is vannak keretei. A normalitás és a természetes keretek felrúgásával mindent igyekeznek tönkretenni. A genderideológiával az indivídum ferde szemléletét próbálják megvalósítani, amellyel az emberi természetet is rombolják.

Az utóbbi hetekben az ellenzéki sajtó maximumra csavarta a kormánypárti politikusok lejáratását. Nincs nap, hogy ne jönnének elő újabb üggyel. Vannak ügyek?

A források hiteltelenek, a szándék pedig egyértelműen a lejáratás. Ezekkel a kamu ügyekkel foglalkozni nem érdemes. Természetesen a nyilvánvaló hazugságokat cáfolni kell, de belemenni ebbe nem érdemes. Az ellenzéki sajtó szándéka világos, de ezek a lufik április 9-én reggel kipukkadnak, és bebizonyosodik, hogy valótlanságokat híreszteltek. Ezeket a támadásokat tényleg le kell rázni magunkról, mint kutya a vizet, de a nyilvánvaló rágalmak esetében a jogi lépéseket nem lehet megspórolni.

Orbán Viktor jogi, politikai és erkölcsi elégtételt ígért a választások után. Az ellenzéki médiumok már el is kezdtek rettegni. Kinek van oka félni?

Az ellenzéki sajtó tudatosan félremagyarázza, ferdíti, kifordítja Orbán Viktor szavait. Alaptalan az is, hogy az elégtétel majd a médiumok ellen irányul. Nem ellenük fog, hanem azok ellen, akik szándékosan elkövették a nagy nyilvánosság előtti rágalmazásokat, becsületsértéseket. Jogi útra kell terelni a rágalmakat, ez egyértelmű. A politikai elégtétel a választás megnyerését jelenti, az erkölcsi pedig azt, hogy az tud győzni, aki az igazságot képviseli, akinek igaza van.

A magyar választásokba a Facebook is beavatkozott, amely jobboldali, konzervatív véleményvezéreket, médiumokat cenzúráz, hallgattat el. Mi a véleménye a véleményterrorról és hogyan lehet ez ellen fellépni?

Az internet és ezen belül a Facebook nagyszerű eszköz. Kár, hogy vannak olyan munkatársaik, akik tetteikkel nyílt politikai állásfoglalást engednek meg maguknak. A KDNP oldalát is indoklás nélkül letiltották. A cenzúrát, véleményünk elnyomását nem szabad szó nélkül hagyni. Ez ellen energikusan kell fellépni. Ha csöndben vagyunk, bármit meg lehet velünk tenni. El akarnak minket hallgattatni, de ez nem fog sikerülni.

A teljes interjút ITT olvashatják!