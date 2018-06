Harmincezer táborozó a Balatonnál

Nyílik az I. világháború és a hátország mindennapjait bemutató kiállítás Zánkán

Csaknem harmincezer gyermeknek szerezhetnek az idei esztendőben egész életre szóló élményt a balatoni Erzsébet-táborok. Idén is sok az újdonság: éppen szerdán nyílik vándorkiállítás Zánkán, a balatoni táborokban a gyakorlatban is megismerkedhetnek a média működésével, és kiemelt szerepet kap a gyermekek digitális kompetenciájának fejlesztése.

A zánkai és fonyódligeti Erzsébet-táborok minden évben tartogatnak meglepetéseket a gyerekeknek. Idén a táborozók az újságírásba is belekóstolhatnak, interjúkat készíthetnek, megismerkedhetnek a digitális fotózással, és tábori filmet is forgathatnak. Kiemelt szerepet kap a gyermekek digitális kompetenciájának fejlesztése: az európai uniós projektnek köszönhetően a diákok tábori foglalkozásokon nyerhetnek betekintést a média világába, és a programok során a biztonságos internethasználathoz szükséges ismereteket is megszerezhetik.

A projekt célja, hogy a munka világához elengedhetetlen digitális készségek fejlesztése is megvalósuljon az Erzsébet-táborokban, ahol idén 11 héten át csaknem harmicezer gyermek szerezhet életre szóló élményt. A hatnapos, ötéjszakás és teljes ellátást, valamint a napi ötszöri étkezést biztosító turnusok során rengeteg színes program várja a táborozókat Zánkán és Fonyódligeten, az ország ötszáz pontján megszervezett napközis táborokban pedig mintegy hatvanezer gyermek táborozhat a lakóhelyéhez közel.

A balatoni ottalvós táborokban az élmények és a közösségépítés köré szerveződnek az ismereteket előtérbe helyező foglalkozások. A fürdőzés mellett a táborozók sárkányhajókon szelhetik a hullámokat, vagy sétahajózás közben ismerhetik meg a Balaton élővilágát. A gyerekek számos program során bizonyíthatják ügyességüket, miközben remekül szórakozhatnak.

A sportprogramok mellett úgynevezett lasertag, íjászat, akadályversenyek és ügyességi vetélkedők, Zánkán kalandpark, Fonyódligeten pedig vízi kalandpark is várja őket. Ezeken kívül óriás trambulin, kézműves- és zenei foglalkozások, prevenciós és környezetvédelmi előadások, közlekedésbiztonsági bemutatók, koncertek és táncház is színesíti a programokat.

Szintén újdonság az a Többes számban – Az I. világháború és a hátország mindennapjainak valóságai című országjáró kiállítás, amelyet Rétvári Bence, az Emmi miniszterhelyettese és Varga Benedek, a Magyar Nemzeti ­Múzeum főigazgatója nyit meg ma a zánkai Erzsébet-táborban. A két héten át látogatható tárlat kiállítóterében helyet kap a frontra induló katonák sorsát jelképező vonatkocsi, a háborús propagandahivatalra utaló óriás írógép és a családfenntartó nélkül maradt otthoniak megváltozott életét bemutató villamoskocsi is.

Emellett ki lehet próbálni, milyen nehéz volt egy háborúban szolgáló katona menetfelszerelése, a több mint 700 eredeti tárgy között pedig megnézhetik a későbbi miniszterelnök, Nagy Imre tábori levelezőlapját, vitéz nagybányai Horthy Miklós sorhajókapitány levelét, valamint cenzúrázott újságoldalakat is bemutatnak.