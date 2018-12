Hangoljuk a lelkünket az ünnepekre!

Az advent lehet a valódi öröm, a befelé figyelés, a lelassulás és a megnyugvás időszaka is

Egyre nehezebben éljük meg a csendet és a várakozást, illetve a gyermeki önfeledt örömöt, amely teljesen független a teljesítményünktől. Az adventi időszak – ha hagyjuk – rengeteg mindenre megtaníthat, többek között arra, hogy a várakozás nem baj, sőt képes megnövelni az értékét annak, amire vágyunk. Ebben segít a Lélekhangoló is, egy pszichológusok által összeállított adventi naptár, amely segít a tudatos lelassulásban, befelé figyelésben.

– Sokszor úgy gondolkozunk az örömről, hogy majd akkor engedhetjük meg magunknak, ha sikerült elérnünk valamit, holott a valódi öröm inkább hozzáállás a világhoz: nem külső eredményeken múlik, hanem belül van, és nem kellenek hozzá tökéletes körülmények, az ünnepekkor sem – mondta el lapunknak Kovács Janka lelkigondozó, az Aurum Életműhely munkatársa.

Az Aurum Életműhelyben dolgozó több pszichológus összefogott, és – a múlt évhez hasonlóan idén is – elkészítették a Lélekhangolót, egy olyan adventi naptárat, amely önismereti feladatokkal és ünnepre hangoló tippekkel segít az elcsendesedésben.

– Az ötlet onnan jött, hogy magunkon is észrevettük, a nagyvárosi életben mennyire hajlamosak vagyunk a munkamániára, arra, hogy a teljesítmények határozzanak meg minket, és ez ugyanúgy kihat a karácsony előtti időszakra is – fejtette ki Kovács Janka. – Manapság még azt is teljesítményként fogjuk fel, hogy ünnepi hangulatba kerüljünk, de ez sokszor lehetetlen kihívásnak tűnik az év végi lezárások, rohanás, vizsgaidőszak közepette – tette hozzá.

A lelkigondozó szerint nem elég azt mondani az embereknek, hogy csinálják jobban, ehelyett a naptárban olyan ötleteket mutatnak be, amelyek a lelassulásban, befelé figyelésben segítenek.

– Fontos lenne elgondolkodnunk azon, mi jelent örömöt a hétköznapokban, így nemcsak a kitüntetett pillanatokban lehetünk jól, hanem képesek leszünk megtalálni a lelki egyensúlyt, ez válhat az alapállapotunkká – hangsúlyozta Kovács Janka. Egyre divatosabb kifejezés az énidő, és tényleg fontos megteremtenünk azokat az idősávokat, amikor egyedül lehetünk a gondolatainkkal, és hagyjuk ezeket letisztulni – fogalmazott a pszichológushallgató.

– Magyarként a pesszimizmus sajnos mélyen belénk ivódott: szinte természetes az a hozzáállás, hogy lehet, hogy most éppen jó valami, de úgyis meglesz a böjtje, és biztos történik valami rossz. Nem azt szeretnénk közvetíteni, hogy ne tervezzünk előre józanul, de fontos, hogy ez ne zárja ki azt, hogy a jelenben merjük megélni a jó érzéseket – emlékeztetett a szakember.

Az adventi naptárban négy fő témát járnak körül interaktívan: a csend, az öröm, a várakozás és az ünnep témakörét. Kovács Janka szerint egyre jellemzőbb, hogy a csendet és a várakozást ki akarjuk iktatni az életünkből, helyette folyamatosan ingereket keresünk a külvilágban.

– A csendről azt hisszük, hogy magány, és inkább gyorsan körülnézünk Facebookon vagy bekapcsolunk egy zenét, sorozatot. Azonban a csend kulcsfontosságú a pihenéshez – hangsúlyozta a lelkigondozó.

– Arra már tudósok is rájöttek, hogy a multitasking, vagyis több tevékenység párhuzamos folytatása valójában nem létezik, mert bár képesek vagyunk gyorsan váltani a feladatok, időtöltések között, valójában ez nagyon leterheli az agyat, és hosszú távon rendkívül káros az idegrendszerre – emelte ki az Életműhely munkatársa.

A várakozást is egyre nehezebben éljük meg. – Olyan kultúrában élünk a XXI. században, hogy tényleg mindent azonnal akarunk, mert elérhetőnek tűnik, ugyanakkor elfelejtjük, hogy pont az növeli meg az értékét valaminek, ha várni kell rá, erre is tanít minket az advent – fogalmazott Kovács Janka.

– A mostani időszak arra is jó, hogy felébressze bennünk a kíváncsi, kreatív, játékos, önfeledt gyermeki oldalunkat, amire felnőttként is nagy szükségünk van – tette hozzá.

A Lélekhangoló adventi naptáron kívül az Aurum Életműhely december 17-én összejövetelt szervez Adventi össz­hang relax címmel, amelynek ugyancsak az a célja, hogy szívvel-lélekkel érkezzünk el a karácsonyhoz.