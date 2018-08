Hágába citálnák a magyar kormányt

A DK is csatlakozott a déli határ védelmét gyengítő Soros-akcióhoz

Igaz ugyan, hogy a Magyar Helsinki Bizottság szerint sincsenek éhező menedékkérők a tompai és a röszkei tranzitzónában, ennek ellenére a Demokratikus Koalíció (DK) a Hágai Nemzetközi Törvényszékkel vizsgáltatná ki, történt-e emberiesség elleni bűntett. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója közben újfent cáfolta azokat a híreket, hogy bárkit éheztettek volna a hatóságok, és közölte, hogy a magyar állam a jogszabályoknak megfelelően járt el.

– A menekültek a kérelmük elbírálásának időszakában teljes ellátásban részesülnek, a különösen veszélyeztetett csoportok akár napi ötszöri étkezést és orvosi ellátást kapnak, a gyerekeknek játszóterük van. Humánus és egészséges helyen töltik az időt a kérelmük elbírálásáig – jelentette ki Bakondi György az Echo TV szombati adásában.

A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója ismét cáfolta azt a Magyar Helsinki Bizottság által terjesztett hírt, hogy a tranzitzónában éheztették a menedékkérőket. A hatályos jogszabályok értelmében arra is felhívta a figyelmet, hogy a migránsoknak kérelmük elbírálása után el kell hagyniuk a tranzitzónát, hiszen akkor már nem menedékkérők, ott már nem kapnak ellátást.

Pardavi Márta, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke közben az ATV-nek úgy nyilatkozott, hogy minden menedékkérő, aki a tranzitzónában van, kap ételt, de szerinte ez nem volt mindig így. A Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítványok által támogatott NGO vezetője úgy véli, csak a szervezetük strasbourgi Európai Emberi Jogi Bírósághoz benyújtott keresetének köszönhető, hogy a migránsok ehetnek.

A Soros-szervezet társelnökének álláspontját a Kormányzati Tájékoztatási Központ az elmúlt napokban többször cáfolta, illetve közleményében úgy fogalmazott: „A Helsinki Bizottság nyilatkozata nem más, mint a Soros-szervezetek újabb hazugsága, lejárató akciója.”

Annak ellenére, hogy a Helsinki Bizottság szerint is minden menedékkérő kap élelmezést a Szerbia felé nyitott tranzitzónában, a DK és az Oltalom Karitatív Egyesület képviselői több mint harminc adag ételt vittek szombaton Tompára és Röszkére. Az egyesület vezetője, Iványi Gábor vezető lelkész az élelmezés kérdésében úgy fogalmazott: „Addig, amíg a magyar törvényekben lehetőség van arra, hogy ezt megtagadják, mi szeretnék egy olyan csoportot fenntartani, amelyik figyeli ezt a dolgot és folytatja ezt a missziót.”

A Gyurcsány-párt a Soros-szervezetek akciójához csatlakozva a héten jogszabály-módosítást kezdeményez és a Hágai Nemzetközi Törvényszéknek is levelet küld. – A DK a rendelet módosítását fogja kezdeményezni a jövő héten, el fogjuk készíteni az ehhez szükséges iratokat, és a DK képviselői ezt be is fogják nyújtani – nyilatkozta Gréczy Zsolt. A DK szóvivője azt is bejelentette: tisztázni akarják, hogy volt-e éheztetés, ezért a Hágai Nemzetközi Törvényszék illetékeseit is levélben értesítik arról, hogy érdemes lenne kivizsgálni és tisztázni, történt-e emberiesség elleni bűntett.