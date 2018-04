Ha a Jobbikon múlt volna, nem védene minket a kerítés

Novák Előd a maga „őszödi beszédében” történelemhamisítást és hazugságot emleget

Hazugság, hogy a Jobbik ötlete volt a kerítés – ezzel a meglepően őszinte vallomással jelentkezett be tegnap Novák Előd. A Jobbik egykori alelnöke nemcsak pártja múltját írta újra, de a jövőjébe is szeretne beleszólni. Azt mondja, Toroczkai Lászlót kell megválasztani az egykor radikális formáció élére.

Nem kell különösebb jóstehetség ahhoz, hogy kijelentsük: Novák Előd tegnapi bejegyzése a közösségi oldalon még nagy hullámokat fog vetni. A Jobbik egykori alelnöke ugyanis kerek perec megírta: „[…] ha Jobbik-kormány lett volna 2015-ben, az nem építette volna meg a határkerítést akkor, hiszen még ellenzékből sem merte felvetni, pedig ott köztudottan bátrabban lehet fogalmazni, sőt egy Jobbik-kormány talán túlzottan is bizonygatta volna, hogy semmilyen »szélsőséges«, »kirekesztő« dolgot nem tesz.”

Novák „őszödi beszéde” megrendítő lehet a jobbikos szavazók számára, de a politikus azt írja: „Történelemhamisításhoz nem szeretnék asszisztálni, ezért most, a választások után úgy korrekt, ha tisztázok valamit.” A tisztázás pedig úgy szól, hogy szerinte hazugság, „hogy a kerítés épp a Jobbik javaslata volt (ilyen korabeli nyilatkozatot nem is tud linkelni senki)”. És ha már történelmi hűség, azt is fontosnak tartja rögzíteni, hogy a pártban jelenleg alelnöki tisztséget betöltő Toroczkai László 2015 januárjában valóban felvetette a migránsáradat megállítására szolgáló határkerítés megépítését, de – és itt adjuk vissza a szót Nováknak – „pártvezetésünk elvetette az ötletet, a »tűzparancs« szintjén kezelve a kerítés javaslatát, mondván: abszurd egy újabb vasfüggöny, ilyet az EU-ban nem lehet. E kishitűséggel szemben pedig a kormány megcsinálta.”

Novák Elődnek az Alfahíren megjelent összefoglaló volt az utolsó csepp a pohárban, amiatt érezte úgy, hogy meg kell szólalnia és elmondani az igazságot. A jobbikos portál „A fideszes sajtó 10 legnagyobb hazugsága a Jobbikról” címmel közzétett írásában szerepelt ugyanis az, hogy „maga a Jobbik javasolta korábban a határzár felépítését”.

A jobbikos politikus azzal zárja a bejegyzését, hogy pártjának tanulnia kellene a Fidesztől, amely „a migrációs tematikával nyerte meg a választást, és Kósa Lajos a 2019-es önkormányzati választás kampányfőnökeként már elárulta, hogy azt a kampányt is erre a témára fogják alapozni”. Javaslata szerint a Jobbiknak meg kell mutatnia a hiteles arcát, elnökké kell választania Toroczkai Lászlót, ő pedig alelnökként kész volna „erősíteni a Jobbik bátrabb, kezdeményezőbb, felelős munkáját, hogy semmitmondó politika helyett a társadalmi problémák reális megoldására képes párt képét mutassuk a győzelemre jutás érdekében”.