Gyurcsány szerint vége a menekültválságnak

„Ez már nem válság, ez rutinfeladat” – írta közösségi oldalán a migrációs válságról a DK elnöke, aki szerint vége a harcnak, amely eddig is „főként a kormány hazugságaira épült”. A Fidesz erre úgy reagált: Gyurcsányék változatlanul bevándorláspártiak, az Európát sújtó migráció folyamatos.

Miközben immár európai szinten is az illegális bevándorlás megoldása az elismerten legfontosabb politikai kérdés, ami a jövő évi EP-választásokat is döntően befolyásolja, Gyurcsány Ferenc arról írt közösségi oldalán, hogy szerinte vége a menekültválságnak.

A DK elnöke abból vonta le ezt a következtetést, hogy „a szokásjogtól eltérve” a miniszterelnök nem számolt be az Európai Tanács múlt heti üléséről. „Persze, értem én. Mert ha megtette volna, ki kellett volna mondania, hogy bár lesz még dolgunk és feladatunk a menekültekkel, de a menekültválságnak vége” – írta.

Szerinte Európába nem érkezik több menekült, mint a 2015-ös válság előtti „normál” években: az idei év első öt hónapjában 40 ezer ember, ami három százaléka a csúcsidőszaknak, Magyarországon júniusban pedig kevesebb mint húsz határsértőt fogtak el. „Ez már nem válság, ez rutinfeladat. Ráadásul a most érkezők nem háborús területről jönnek, hanem többségében jobb életet kereső afrikai bevándorlók, akiknek befogadásáról tényleg szabadon dönthetünk. Mi több, az Európai Tanács megállapodott arról, hogy a menekültek bármely országba történő befogadása csak önkéntes alapon történhet” – fejtegette a DK elnöke.

Hangoztatta: vége tehát a harcnak, amely eddig is „főként a kormány hazugságaira épült”. – Lehet kormányozni. Foglalkozni a rohamosan értékét vesztő forint gondjával, a ténnyel, hogy a betegek 40 százaléka tovább élhetne jobb orvosi ellátás mellett, a drámaian ­hiányzó munkaerő gondjaival – zárta sorait a volt miniszterelnök.

– Gyurcsányék változatlanul bevándorláspártiak, ezt újra és újra be is bizonyítják – reagált a Fidesz. A kormánypárt közleményében hangsúlyozta: az Európát sújtó migráció folyamatos, Afrikából és a Közel-Keletről újabbnál újabb migránshullám indul el, a Balkán területén pedig kritikus a helyzet. – Kizárólag azok tagadják a migrációt, és csak azok sürgetik a migráció elleni védelem feladását, akik bevándorlókkal akarják elárasztani Európát, és bevándorlóországgá akarják tenni hazánkat is. Ha Gyurcsányon és a baloldalon múlott volna, akkor már Magyarország is tele lenne migránsokkal – közölte a Fidesz.

Emlékezetes: a Fidesz 2008 októberében hiába figyelmeztette az akkor miniszterelnök Gyurcsányt, hogy Magyarországot is hamarosan eléri a gazdasági világválság. Ő kioktatóan arról beszélt a Házban, hogy „Magyarországot… direkt hatások lényegében nem fogják érinteni”, a fideszes politikusok pedig „válsághangulatot gerjesztenek az országban”. Még abban a hónapban az államcsőd elkerülése érdekében a MSZP–SZDSZ-kormány megállapodott az IMF-fel.