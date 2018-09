Gyurcsány ismét kormányt döntene

Molnár Csaba és Niedermüller Péter feljelenti magát hazaárulás vádjával

A Sargentini-jelentés és Európa mellett tüntetett vasárnap a baloldali ellenzék Budapesten Magyarország több mint Orbán címmel. A Bem téren a DK, az MSZP és a Párbeszéd vezetői is felszólaltak. Gyurcsány Ferenc keddre a Parlament elé várja az ellenzéki tüntetőket, és addig akarnak maradni, amíg nem mond le Orbán Viktor és kormánya.

Az ellenzéki politikusok még most sem tudják elfogadni a magyar emberek döntését. Brüsszelt és a bevándorláspárti politikusokat támogatták Strasbourgban, és őket képviselik idehaza is – reagált a Fidesz a Sargentini-jelentést megszavazó, azt ünneplő MSZP, DK és Párbeszéd vasárnapi tüntetésére.

A Bem térre szervezett tüntetésen, a nagyrészt idős emberekből álló egy-kétezres közönség előtt Gyurcsány Ferenc is felszólalt. A DK elnöke szerint nem lehet addig megnyugodni, amíg az „utca tömege” nem kényszeríti lemondásra Orbán Viktort és kormányát. A volt szocialista miniszterelnök a 7. alkotmánymódosítás várható parlamenti elfogadásának időpontjára időzítve újabb tüntetésre buzdította a jelenlévőket. „Új választásért, új választási törvényért és a kormány buktatásáért” – vázolta a célokat Gyurcsány, majd közölte, hogy a demonstrálók úgy készüljenek majd, hogy nem csupán kedden, hanem szerdán és csütörtökön is maradni fognak. Az is elhangzott: Molnár Csaba és Nie­dermüller Péter, a DK európai parlamenti képviselői feljelentik magukat hazaárulás vádjával. A DK elnöke közölte, párttársainak így papírjuk lesz majd róla, igazak voltak-e a vádak.

Karácsony Gergely arról beszélt, hogy büszke azokra az EP-képviselőkre, akik kimondták, ami szerinte triviális, és a magyar nemzet érdekében igennel szavaztak a jelentésnél. A Párbeszéd zuglói polgármestere úgy fogalmazott: nem hazát árulni jöttek ide, hanem hazát venni, hazát visszavenni.

Tóth Bertalan, az MSZP elnöke az esélyegyenlőség hiányát rótta fel a kormánynak. A Sargentini-jelentés és annak megszavazása kapcsán a pártelnök úgy fogalmazott: Orbán egy megbélyegzett populista, nem Európa erős embere, és maguk a kereszténydemokraták űzték ki közösségükből, miközben arról beszél, kereszténydemokráciát építenek.

Mellár Tamás, aki függetlenként szerzett országgyűlési mandátumot, az ellenzéki összefogás fontosságát hangsúlyozta.

Iványi Gábor az előtte szóló Mellárhoz hasonlóan szintén összefogást sürgetett; a lelkész szerint a Néppárt többsége nem Magyarországgal, hanem a jelenlegi kormánnyal szemben foglalt állást.