Március 15.

Gyurcsány Ferenc: tárgyalni kell a Jobbikkal

Együtt emlékezett az MSZP, a DK és a Párbeszéd politikusai, több kispárttal együtt. A Jobbik egyéni országgyűlési képviselőjelöltjei a Batthyány-örökmécsesnél tett esküt. Szél Bernadett, az LMP társelnöke a kormányváltásról beszélt ünnepségükön.

Az ellenzéki gyűlések és tüntetések után, az azon résztvevők közül néhányan a városban vonulnak, a már korábban megszokott, „bulihangulat” uralja az alig egy-két ezres, egyre fogyatkozó csoport légkörét. Az Index szerint közülük néhányan bemásztak a Nemzeti Múzeum lezárt területére is, ahol EU-s zászlókat lengettek.

Az MSZP, a DK és a Párbeszéd politikusai együtt emlékeztek

Molnár Gyula, az MSZP elnöke korábban kijelentette, hogy március 15. az utolsó határideje az ellenzéki összefogásnak. Március 15-én a közös megemlékezésükön hat ellenzéki párt képviselője állt színpadra a Fővám téren – mondta az M1 tudósítója.

Először a kispártok képviselői, a Szolidaritás Mozgalom, a Liberálisok és az Együtt képviselői mondtak beszédet, majd a szocialisták részéről Kunhalmi Ágnes, a DK részéről Gyurcsány Ferenc, végül pedig Karácsony Gergely, az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje mondta el ünnepi beszédét.

Tárgyalni hívja az MSZP-Párbeszéd, az LMP és a Jobbik vezetőit a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke. Gyurcsány Ferenc azt mondta, készek megtenni azt, amit eddig soha, mert tárgyalni kell a Jobbikkal.

Gyurcsány Ferenc egyúttal azt is bejelentette, hogy a DK egyoldalúan visszavonja saját egyéni jelöltjét az LMP társelnökének, Szél Bernadettnek a javára.

A Közös ellenzéki megmozdulást „Most talpra kell állni” címmel hirdette meg februárban Karácsony Gergely, aki arra szólította fel az ellenzéki pártokat, hogy tegyék félre ellentéteiket, majd Molnár Gyula azt mondta, azokat tekintik szövetségeseiknek, akik velük ünnepeltek.

Ebből a szempontból érdekes a megemlékezésen felszólalók összetétele, hiszen az MSZP-nek és az Együttnek az eddigi információk szerint nem sikerült megegyezni, mégis együtt ünnepelnek – tette hozzá a tudósító.

Széles, a Jobbikot is magába foglaló ellenzéki együttműködés mellett foglalt állást Karácsony Gergely, az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje, valamint Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke csütörtökön Budapesten, a nemzeti ünnepen tartott közös baloldali megemlékezésen. Gyurcsány Ferenc vasárnap délutánra tárgyalni hívta az MSZP-Párbeszéd, az LMP és a Jobbik vezetőit.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom a Batthyány-örökmécsesnél emlékezett

A Batthyány-örökmécsest körbezáró tér háromnegyedéig telt meg Jobbik-szimpatizánsokkal. A rendezvényen felszólalt Jakab Péter, a párt szóvivője, Z. Kárpát Dániel, a párt alelnöke, de felszólalt Volner János frakcióvezető és Vona Gábor pártelnök is.

A Jobbik elnöke 12 pontba foglalta elképzeléseit a párt március 15-i ünnepi megemlékezésén Budapesten, ahol azt közölte: valódi problémákkal akarnak foglalkozni.

Az ellenzéki politikus szimbolikusan egy vár építésének igényét vetette fel, amelyhez – mint mondta – meghív minden jó szándékú, tisztességes magyart, és amelynek tornyán nem a félelem és az elnyomás zászlaja lobog, hanem a szabadságé.

A beszédek után a Jobbik 106 egyéni országgyűlési képviselőjelöltjei jelképesen esküt tettek a Szent Korona másolata előtt. A Jobbik ezzel azt szeretné üzenni szavazóinak és a többi pártnak, hogy egyedül indulnak a választásokon, és hogy kész van a listájuk.

Azt is bejelentették, hogy a Jobbik nem vesz részt a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke által kezdeményezett vasárnapi tárgyaláson.

LMP: A márciusi ifjak is együttműködtek, most is erre van szükség

Aki erre nemet mond, az Szél Bernadett szerint a kormányváltásra mond nemet, és csupán a saját mandátumát félti. „Elég abból, hogy furkósbotnak használják az együttműködést” – hangsúlyozta, hozzátéve: nem fenyegetőzni kell, hanem mindenkinek le kell ülnie ahhoz a tárgyalóasztalhoz, amelynél az LMP már ott van.

Elég a függőségből! – hangoztatta, hangot adva azon véleményének: emberek milliói élnek függőségi viszonyban, holott egy nemzet csak annyira lehet független, amennyire állampolgárai azok. Emlékeztetett 1848 üzenetére: függetlenek, szuverének, autonómok akarunk lenni, ezért vissza kell venni a függetlenségünket azoktól a politikusoktól, akik ezt fokozatosan elvették.

Szél Bernadett, aki az összes magyar, köztük a határon túliak összetartozását is kiemelte, megjegyezte: már azért is sok kritikát kapott pártja, mert szabadon döntve úgy határozott, hogy önállóan ünnepel. A régi politika már csak ilyen – mondta –, már azért is támadás éri őket, mert önállóan döntenek, és mert értik március 15. üzenetét.

Hadházy Ákos társelnök kijelentette, a következő napok kérdése: az ellenzéki pártok kit utálnak jobban, a kormányt vagy egymást? Azt üzente a kormányoldalnak: ne vegyenek mérget arra, hogy nem lesznek visszalépések az áprilisi országgyűlési választáson.







