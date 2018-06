Gyűlnek Toroczkai követői

Dúró Dóra kizárásával és a Toroczkai László ellen indított fegyelmi vizsgálattal nem ért véget a Jobbikon belüli tisztogatás. A Mi Magunk platformot támogató párttagok nem tartják kizártnak, hogy a Jobbik velük szemben is valamilyen retorziót alkalmaz majd. A baloldal váratlanul elkezdett közeledni a Vona Gábor középutas politikáját felvállaló párthoz.

Kizárási hullám és etikai eljárások kezdeményezése várható a Jobbikban – mondta a frakcióból kizárt, mandátumától megfosztott Dúró Dóra tegnap az ATV-ben, amivel megerősíti a Magyar Idők információit. Lapunk ugyanis úgy tudja, Toroczkai Lászlóval együtt összesen öt párttaggal szemben indít a Jobbik vezetése etikai vagy fegyelmi vizsgálatot, amelynek eredménye a pártból való kizárás is lehet.

Mindezt azok a regionális igazgatók sem ússzák meg, akik előbb felkérték Dúrót Toroczkai elnökhelyettesi jelöltjének, majd nyíltan támogatásukról biztosították az ásotthalmi polgármester alapította Mi Magunk platformot.

A Jobbik regionális igazgatói közül Árgyelán János és Császárné Kollár Tímea is egyértelművé tette, a Mi Magunkkal vannak. Utóbbi megkeresésünkre azt mondta, egyik legfőbb feladatának tartja, hogy egyben tartsák azokat a társakat, akik a választási kudarc miatt eltávolodnak a párttól. – Ennek legfontosabb része a Mi Magunk Mozgalom útjára indítása – mondta a politikus.

Toroczkait egyébként napról napra többen követik. A Jobbik Zürichi Baráti Körből és a Jobbikból alig egy hete kilépett Péter Pál Walter a pártnak írt nyílt levelében jelentette be, hogy mostantól Toroczkai csapatának tagja.

– Gusztustalan az, hogy a pártigazgató óhajának-sóhajának felel meg az egész frakció, és tesznek ki minden máshogy gondolkodót a pártból, mert mindegyik félti az ­egymilliós kis fizetését és az új iPhone-t. Ezek lettetek…bábok… megvehető bábok – indokolta döntését.

Alapító tagként csatlakozott a Mi Magunkhoz Juhász Szilárd, Lőrinc jobbikos önkormányzati képviselője, aki lapunknak elmondta, felkészült arra, hogy a Toroczkai ellen indított fegyelmi eljárás jogilag rá is érvényes, hiszen nyíltan, a médiában is Ásotthalom polgármestere mellett áll.

A ­fentiek igazolhatják Toroczkai Lászlót, aki tegnap a köztévében úgy fogalmazott: egy éven belül az a politikai erő, amelyet ők képviselnek, erősebb lesz, mint a Jobbik, és akár mások is követhetik Dúró Dórát, így akár frakcióalakítás is jöhet.

Nem kell a gárdamasírozás

A Gyurcsány Ferencékhez köthető Nyugati Fény blogtól kapott támogatást a Toroczkai-vonal elleni hadjáratában a Jobbik. A portál a párt történetének „eddigi legfontosabb fordulópontjaként” méltatja, hogy 2013-ban „Vona Gábor szakított a korábbi szélsőséges irányvonallal, és meghirdette a néppártosodásként emlegetett konszolidálódást”. A gyurcsányista blog szerint Toroczkai László azt a pár tízezer embert akarja kiszolgálni, „akik újra gárdamasírozást és zsidótörvényeket akarnak látni Magyarországon”. Az ellenzék számára súlyos kudarcot hozó választás óta ugyanakkor nem csak a DK üt meg engedékenyebb hangot a korábban páriának tartott Jobbikkal. Nemrég az MSZP frakcióvezetője, Tóth Bertalan beszélt arról az Inforádióban, hogy azzal a Jobbikkal, amelynek tagjai roma falvakban járőröztek, nincs miről tárgyalni, ám egy olyan Jobbikkal, amely nemzeti ügyekben tud az MSZP számára is elfogadható politikát képviselni, elképzelhető az együttműködés. Ugyanezt emlegette a Heteknek adott interjújában Ungár Péter is. – Ha a Jobbik folytatja a távolodást saját, radikális múltjától, a stratégiai együttműködés nemcsak lehetséges, de szükséges is lehet – jelentette ki az LMP országgyűlési képviselője.