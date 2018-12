Gyöngyösi nemzetállamok feletti Európát építene

Egy Soros György által támogatott szervezet konferenciáján vett részt december 3-án Gyöngyösi Márton. A Jobbik elnökhelyettese mások mellett a korábbi LMP-alelnök, Hadházy Ákos és a szocialista Tabajdi Csaba társaságában arról értekezett ott: képzeletbeli európai uniós csapatokat hívna be Magyarországra, hogy ők vegyék fel a harcot az álhírek ellen – számolt be róla a 888.hu.

A tőzsdespekuláns egyik legrégebbi szervezetének számító Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány rendezvényén Gyöngyösi közölte, hogy a Jobbik vitázni akar a migrációról, az Európai Unió jövőjéről. Az alelnök azt fájlalta, hogy nincs közös európai identitás, így szerinte nem lehet erre felépíteni egy nemzetállamok felett álló Európát. – Ez ellen európai uniós szintű védelmet kell kérnünk, mert nem maradt más eszközünk – fogalmazott a Jobbik politikusa, aki nemrég még teljesen más álláspontot képviselt.

Emlékezetes: a European Security Journalnek a jobbikos politikus tavasszal adott interjúban azt mondta: menekültek esetében „el kell fogadni” a kötelező betelepítési kvótát addig, amíg az adott országban nem rendeződik a helyzet. Figyelemre méltó, hogy Gyöngyösi – akinek a nevéhez olyan javaslat is kötődik, mint például a zsidó képviselőkről szóló lista készítése – korábban a Soros-szervezetekről még így fogalmazott: „Nem feledkezhetünk meg az olyan, nyíltan amerikai pénzekből tevékenykedő szervezetek nemzetellenes tevékenységéről, mint a Soros Alapítvány, a Hallgatói Hálózat vagy Bajnai Gordon egymilliárd forinttal megtámogatott Haza és Haladás Alapítványa.”

A Vs.hu-nak Gyöngyösi néhány évvel ezelőtt még azt hangoztatta: keményebben kellene ellenőrizni a civil szervezeteket, mert amióta lehullt a vasfüggöny, a Nyugat a legtöbb csatáját úgynevezett szoft vagy proxi eszközökkel vívja meg, s ez részben az NGO-kon – a nem kormányzati szerveken – keresztül történő befolyásolással valósul meg. A politikus ekkor arra is kitért, hogy a környező országokban és nálunk is tapasztalt tömegtüntetések is mind „nagyhatalmi meccsek leképeződései”, melyeket az érintett országok láthatatlan, felszín alatti eszközökkel vívnak.