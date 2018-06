FRISSÜL

Gulyás Gergely: Magyarország biztonságát garantálni kell

Magyarország biztonságát garantálni kell, és a Stop Soros törvénycsomag ehhez nagymértékben hozzájárul – jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón.

Az Országgyűlés szerdán két fontos döntést hozott: az egyik az alkotmánymódosítás, a másik Stop Soros elfogadása. Gulyás Gergely szerint a választási kampányban az átláthatóság jegyében nyilvánvalóvá tették, hogy milyen szándékaik vannak a migráció korlátozására. Ennek megfelelően terjesztették elő a Stop Soros szövegét, amihez módosításokat is elfogadtak.

Az elsődleges cél mindig is az ország védelme volt, Magyarország biztonságát garantálni kell, és a törvénycsomag ehhez nagymértékben hozzájárul, ugyanis tartalmazza a kollektív és csoportos betelepítés tilalmát.

Gulyás Gergely kifejtette: azt is tartalmazza, hogy ha valaki valóban menekült, akkor a menedékjogot annak az országnak kell biztosítania, amely hazájához a legközelebb van.

Megjegyezte,

ha Magyarországnak ezt a javaslatát elfogadták volna korábban az unióban, és ezt valamennyi ország teljesíti, akkor komoly vitákat lehetett volna megelőzni.

„A magyar kormány álláspontja, hogy a valós menekülteknek az első biztonságos országban kell menedékjogot biztosítani, a bevándorlásra pedig egyértelműen nemet mondott a kormány, ezt pedig világosan rögzíti a törvénycsomag” – szögezte le a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A két törvény elfogadásával a Fidesz-KDNP választási ígéretét tartotta be – közölte.

Arról is beszélt, hogy a Stop Soros részeként fogadták el az illegális migráció tényállását, amely alkalmas arra, hogy a törvénytelen bevándorlás szervezését az eddigieknél is hatékonyabban tudja a kormány kezelni.

„Az elfogadás Magyarország szuverenitását és a biztonság garantálását rögzíti. Az alkotmánymódosítás gyakorlati alkalmazása kizárja, hogy Magyarország bevándorlóországgá váljon”

– magyarázta Gulyás Gergely.

A miniszter elmondta, az alkotmánymódosítást az összes képviselő csaknem 80 százaléka, a Stop Soros törvénycsomagot pedig a jelenlévők mintegy 90 százaléka támogatta. Hozzáfűzte, ez nem azt jelenti, hogy

ez ellenzék többsége támogatta ezeket, ők továbbra is bevándorláspártiak a miniszter szerint.

Úgy fogalmazott:

sajnálatos, hogy a magyar választópolgárok világos véleménynyilvánítását követően a balliberális ellenzék továbbra is támogatja a bevándorlást,

éppen azért azt remélik, hogy abban a nemzetközi vitában, amelyben Magyarország a bevándorlás kapcsán a frontvonalban küzdeni kénytelen, az ellenzékre is számíthatnak majd a kormánypártok.

Tovább folytatódik az adócsökkentés

Gulyás Gergely a héten beterjesztett adójogi változásokról szólva elmondta, hogy a szociális hozzájárulási adó mértéke, amely öt éve még 27 százalék volt, jövőre további két százalékkal 17,5 százalékra csökken. A gazdasági növekedés függvényében további adócsökkentések lehetnek a következő években, reményeik szerint négy év múlva a szociális hozzájárulási adó mértéke 11,5 százalék lehet – tette hozzá.

A családi adókedvezményről azt mondta, az tovább bővül, így a kétgyermekes családok adókedvezménye havi 5000 forinttal emelkedik, így összesen már ez eléri a havi 40 ezer forintot. Gulyás Gergely kitért a nyugdíjasokra is: munkavállalás esetén az öregségi nyugdíjasoknak csak és kizárólag személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége van, amely 15 százalék.

A tej áfája jövőre a legalacsonyabb mértékre, 5 százalékra csökken, a Pénzügyminisztérium számításai szerint a családok 2019-ben mintegy 20 milliárd forintot spórolhatnak meg.

Magasabb lesz a népegészséügyi adó mértéke

A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, hogy

az egyetlen adóemelés a költségvetésben – amely igazából egészségügyi intézkedés – a cukros üdítőitalok, chipsek, szeszes italok adója nő.

Ezt azt jelenti, hogy a népegészségügyi adó mértéke mintegy húsz százalékkal lesz magasabb.

Hozzátette, korábban a kormány azon az állásponton volt, hogy a cukortartalom mellett a gyümölcstartalmat pozitívumként kell figyelembe venni, ezért bizonyos alkoholos italok is ebbe a körbe kerülnek, így a magyar kormány elkerüli, hogy kötelezettségszegési eljárást indítsanak ellene.

Megmarad a Szép-kártya

Gulyás Gergely összegezte: a következő évben öt adónem megszűnik, a cafeteria kapcsán pedig megmarad a Szép-kártya. Elmondta, amikor ennek bevezetése megtörtént, a magas adók miatt az volt a cél, hogy munkavállalók jövedelmük egy részét kedvezőbb adózás mellett kapják meg. Hozzátette,

miután az adózás feltételei lényegesen kedvezőbbek, minden munkáltatónak azt javasolják, hogy béremelésben adják oda a gazdasági növekedés és az adócsökkentés miatt felszabadult pénzeket a munkavállalóknak.

Megjegyezte, a cafeteria igénybe vehető összege nem változik a jövő évben.

Közös álláspontra van szükség a V4-ekkel

Harmadik fontos témaként a miniszter a V4-es osztrák találkozót említette, illetve ez Európai Tanács elnöke, Donald Tusk is Budapestre érkezik pénteken. A találkozók legfontosabb témái a migráció, és a következő hétéves költségvetés lesznek. Ezekkel kapcsolatban kifejtette, a magyar kormánynak továbbra is az véleménye, hogy ez egy migrációbarát költségvetés, amely a migrációt támogatja, és erre jelentős forrásokat biztosít. Hozzátette, a költségvetésben nem határvédelemről, hanem határmenedzsmentről van szó, és nem látnak esélyt arra, hogy a magyar kormány által határvédelemre költött egymilliárd euróját megtérítik, habár az ezzel kapcsolatos igényeket többször is jelezték.

Azt mondta, továbbra sem látják egyértelműen biztosítottnak, hogy a határvédelmi költségeket az Európai Unió következő hétéves költségvetése tartalmazná, ehelyett viszont migrációval és integrációval összefüggő forrásokat teremt, sőt a kohéziós alapokat is megnyitják a migrációval összefüggő igényeknek.

Hozzátette,

szeretnék, ha közös V4-es álláspont alakulna ki, amely alapján csak és kizárólag úgy előzhető meg a migrációs krízis, ha hatékony külső határvédelem van, és továbbra is fenntartják, hogy a határvédelem nem lehet üres jogi deklaráció,

hanem ha valaki nem tud eleget tenni a schengeni egyezményben vállalt határvédelmi kötelezettségnek nem tud eleget tenni, annak komoly jogi szankciói kell, hogy legyenek.

„Nem maradhat következmények nélkül, hogy ha valamely ország, amely egyébként a schengeni egyezmény részese és a határvédelmi kötelezettség betartását vállalata, nem képes ennek eleget tenni” – összegezte a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely.