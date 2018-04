Gulyás Gergely: Európában ma nem lehet szabadon érvelni a migráció megítéléséről

A migráció, az identitás és az iszlám megítélésében ma nem lehet Nyugat-Európában szabadon érvelni egyik vagy másik álláspont mellett - mondta Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője kedden egy, a témában tartott budapesti közéleti beszélgetésen.

Hozzátette: ha ezt valaki mégis megteszi, akkor nincs esélye arra, hogy ezekkel az érvekkel a mainstream sajtóba bekerüljön. A fideszes politikus szerint ezért a migrációról folytatott európai vita a klasszikus liberalizmus halálát jelenti a kontinensen.

Gulyás Gergely az Ébresztő, Európa! címmel szervezett rendezvényen vett részt, melynek Douglas Murray Európa furcsa halála című könyve volt a témája. Az Örökség Kultúrpolitikai Intézet programján Gulyás Gergely L. Simon László (Fidesz) országgyűlési képviselővel beszélgetett. Bayer Zsolt író, publicista a korábban jelzettel szemben nem vett részt a beszélgetésen.

A brit író márciusban magyarul is megjelent könyvében Európa demográfiai helyzetét is elemezve személyes tapasztalatain, beszélgetésein keresztül mutatja be a bevándorlás folyamatát és társadalmi következményeit.

L. Simon László a szerzőt úgy méltatta, hogy megszállott híve a szólásszabadságnak, erről az alapról mer bírálni a migráció ügyében európai vezetőket, és ennek is köszönheti a könyve sikerét. Ezzel összefüggésben emlékeztetett arra, hogy korábban azok az európai vezetők akarták kioktatni Magyarországot szólás-, és sajtószabadságról, akik ma „politikai megrendelésként akarják a nyilvánosságot korlátozni”.

Szerinte ugyanakkor Európában nem csak az alapvető szólásszabadsággal van probléma, hanem az iszlámmal is, ami ezt a „szemérmességet” kiváltja. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az európai szabadságjogok, az emberi jogok alapvetően a kereszténységből vezethetők le, Jézus Krisztus tanításából, nem pedig Mohamedéből.

Az európai emberek többsége számára ugyanakkor a kereszténység jóval több mint vallás; az erkölcsi és kulturális keretrendszer is, amiről szerinte végzetes bűn lenne lemondani – mondta.

Gulyás Gergely Antall József miniszterelnököt idézte, aki azt mondta, „Európában az ateista is keresztény”. A kereszténység Európában nem csak hitbéli meggyőződést jelent, hanem például kiindulási pontot a jogban, vagy az emberi méltóságot – tette hozzá.

Kitért arra is, hogy Európában a migráció ügyében a zsidó közösségek jogos érzékenységére is tekintettel kell lenni. Megjegyezte ugyanakkor, hogy akik korábban „ennek a jogos érzékenységnek a legnagyobb szószólói voltak, azok ma sok szempontból az iszlamizációnak a szószólói” lettek.

Gulyás Gergely szerint ezért a helyi európai zsidó közösségeknek maguknak kell a saját érdekeiket felismerni és megszólalniuk, ahogy ez sok helyen meg is teszik. Ezt azzal indokolta, hogy „olyan iszlamizáció, aminek ők (a zsidók) a nyertesei lehetnek, aligha van”.

L. Simon László önfelszámoló logikának mondta, hogy éppen az európai liberalizmus értékeinek védelme jegyében akarják a szólásszabadságot korlátozni.

A könyvet méltatva azt mondta, az író olyan dolgokat mond ki, amelyet Magyarországon a kormánypárt politikusai, de Douglas Murray nem a politikai szlogenek, kampány és marketing, a leegyszerűsített kommunikáció szintjén teszi ezt, hanem történelmi keretrendszerbe ágyazva.

Gulyás Gergely szerint amíg Magyarországon a kormánypártoknak önigazolást jelent a „tudományos alapokon álló, mégis publicisztikai közérthetőséggel megírt” könyv a migráció veszélyeiről, addig Nyugat-Európában az hozta el a sikerét, hogy ezeknek az igazságok, gondolatok ott korábban nem jelenhettek meg.

A könyv fülszövegében egyebek mellett az áll: Murray utazásai során bejárja Berlint, Párizst, Skandináviát, Lampedusa szigetét és Görögországot, és meghallgatta azokat is, akik elképesztő távolságokról érkeztek a kontinensre. Murray egy reményteli és egy pesszimista „Európa-látomással” zárja könyvét, melyek bemutatják a helyzet lehetséges megoldásait, mindkettőben szem előtt tartva azt, hogy a bevándorlás folyamata visszafordíthatatlan.

A kötet az Alexandra kiadó gondozásában jelent meg márciusban. A kiadó honlapján azt írta: a könyv egy „különösen személyes hangvételű számvetés az öngyilkosságra készülő öreg kontinensről és kultúrájáról.”

A Nyugati téri Alexandra Könyvpalotában tartott beszélgetés szervezője a 2012-ben alapított Örökség Kultúrpolitikai Intézet, melynek – honlapja szerint – fő tevékenysége kultúrpolitikai, illetve kulturális tárgyú kutatások folytatása, elemzések készítése, konferenciák szervezése.

Az intézet könyvismertetőjében azt írta: „a kötet Douglas Murray brit író, újságíró és politikai kommentátor személyes hangvételű könyve egy kontinensről, ami a saját vesztébe siet, vagy inkább, amit saját vesztébe próbálnak kormányozni. A sokszor kritikus hangvételű cikkek mögött álló író (…) az európai társadalom jelenlegi helyzetét és rá leselkedő veszélyeket boncolgató könyve elkészültét tetemes mennyiségű kutatási anyag és személyes tapasztalatokon múló beszámolók segítették életre hívni”.

A könyvet két hete Orbán Viktor is méltatta egy Facebook posztjában. A miniszterelnök azt írta: „Ha nem mondjuk meg világosan, hogy mi történik Magyarországgal, és miért történik, ami történik, akkor senki nem fogja megérteni.” Orbán Viktor szerint ha ezt nem értjük meg, nem is hozhatunk jó döntést az április 8-ai országgyűlési választáson.