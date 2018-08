Futár lesz a honvédségi Sólyom

A Gripen-pilótákra is számítanak az új típusú repülő üzemeltetésénél

A Dassault Falcon 7X típusú repülő egy könnyű, többcélú futár- és szállítógép – nyilatkozta Szénási Jenő ezredes az M1 aktuális csatorna tegnap reggeli műsorában a honvédség legújabb légijármű-beszerzéséről. A Honvédelmi Minisztérium légierő-hadfelszerelési rendszerek fejlesztési osztályának vezetője elmondta: a gép kisebb kötelékek szállítására, valamint nagy sebességű, nagy távolságú átrepülési feladatokra alkalmazható. Katonai repülőgép lesz, katonák fogják üzemeltetni.

A főtiszt emlékeztetett, hogy a honvédség eddigi szállítógépei, az 1970-es évek eleje óta szolgálatban lévő, tíz példányban beszerzett An–26-osok közül már csak egy maradt használható. Az osztályvezető kiemelte, hogy a Falcon 7X a diplomáciai futárszolgálat ellátására is szükséges, mert ez a szuverén képesség a nemzeti légitársaság, a Malév megszűntével elveszett.

Hozzátette: a biztonsági környezet változásával, az új kihívások megjelenésével a légierő feladatrendszere is bővült, amire megfelelő választ adnak a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program eszközbeszerzései.

Az ezredes a jövőben a Falcon 7X-en szolgálókról azt mondta, számítanak azokra a Gripen-pilótákra, akik lekerülnek a nagy sebességű harcászati vadászbombázóról. – Ők nagy örömmel fogják felfedezni, hogy ezt a gépet, a Falcont a vadászgépek filozófiáját követve tervezték. Ez egy nagyon komoly teljesítményű, három hajtóműves, akár 15 ezer méteres magasságban is repülni képes repülőgép, ami a 11 ezer kilométeres hatótávot is elérheti – jegyezte meg.

– Egy minden feladatra alkalmas Gripen-pilóta kiképzése a nulláról legalább 8 év – utalt az ősszel újrainduló hajózóképzésre is a szakember. Szénási Jenő azt is elmondta, hogy a nagyjavításról visszaérkezett Mi–17 közepes helikopter és a nyolc darab Mi–24-es, a közeljövőben hazatérő harci helikopter is újra szolgálatba áll az összeszerelésüket követő berepülés után. Elmondta: a közelmúltban beszerzett, húsz darab Airbus H145M könnyű helikopter várhatóan a jövő év végén érkezik meg, jelenleg a fogadásukra készülnek fel.