Főtáv: folyik a belváros távhőhálózatba való bekapcsolása

Folynak a budapesti belváros távhőhálózatba bekapcsolásának munkálatai, az Erzsébet hídi tranzitvezeték építése – tájékoztatta a Főtáv Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. szerdán az MTI-t.

A távhőt a Főtáv Kéménymentes belváros programjának keretében az Erzsébet hídon vezetik át Budáról Pestre. A tervek szerint 2022-re egységes hálózat alakul ki, amely összeköti a jelenleg szigetszerűen működő hőkörzeteket. Az így létrejövő gyűrűből több vezetékkel is elérhető lesz a belváros, és akár több tízezer lakás csatlakozhat majd a fővárosi távhőhálózatra. A fejlesztés 3,954 milliárd forint összegű, 50 százalékos mértékű európai uniós támogatással valósul meg.

Magyarországon jelenleg minden hatodik ember él távfűtéses lakásban, ez több mint 650 ezer otthont jelent.

A Főtáv másik projektje keretében Budapest tíz kerületében, mintegy 220 hőközpont esetében végez keringető szivattyúcserét, és további 5 saját tulajdonban lévő hőközpontot újít fel. A társaság új fogyasztókat kapcsol be a távhő-rendszerbe, a negyvennél is több új budapesti fogyasztó között található irodaház, lakópark, társasház, iskola, piac telephely és gyógyfürdő is.