Fónay Jenő 1956-os hős tiszteletére emléktáblát avattak fel Budapesten

– Büszkék vagyunk az országunk megmaradásért, szabadságáért és függetlenségéért küzdő hőseinkre – mondta Trócsányi László igazságügyi miniszter tegnap Budapesten, Fónay Jenő 1956-os halálraítélt, a Politikai Foglyok Szövetsége (Pofosz) alapítója és örökös elnöke emléktáblájának leleplezésén a Kisfogház emlékhelyen.

A megemlékezésen Trócsányi László kiemelte: vannak olyan hősei a magyar történelemnek, „akik ha meg is haltak, emlékezetünkben tovább élnek, ma is üzennek és a jövőben is üzenni fognak számunkra”, ilyenek 1956 hősei is, ezért kötelességünk emlékezni rájuk. Beszédében arra is kitért, hogy az alaptörvény szintén kiemeli a múlt, a jelen és a jövő magyarjai közötti szövetség jelentőségét.

– Szövetségről azonban csak akkor beszélhetünk, ha a jelen generáció képviselői átadják a jövő generációnak azt az üzenetet, hogy büszkék vagyunk az országunk megmaradásért, szabadságáért és függetlenségéért küzdő hőseinkre – fogalmazott az igazságügyi miniszter, majd Fónay Jenőt, 1956 hősét méltatta, akit két alkalommal is halálra ítéltek, és csak a bitófánál közölték vele, hogy kegyelemben részesítették.

Kiemelte: a rendszerváltás időszakában Fónay ismét történelmi szerepet kapott, alapítója volt a Pofosznak és egyik szervezője Nagy Imre újratemetésének, 1956-ot pedig a magyarság csodájának nevezte.

Mint ismert: a tavaly elhunyt Fónay Jenő 1956-os szabadságharcos, a Széna téri ellenálló csoport helyettes parancsnoka volt, aki 1956. október 23-án részt vett a Petőfi-szobornál, a Bem téren és a Parlamentnél zajlott tüntetéseken. Október 25-én a Margit híd budai hídfőjénél ő szervezte meg a felkelők hídőrségét.

Később csatlakozott a Széna téri ellenállókhoz, és a nevükben ő vett részt a kormánnyal történő fegyverszüneti tárgyalásokon a Petőfi Akadémián. Fónay Jenőt 1957-ben letartóztatták, első és másodfokon is halálra ítélték. Végül kegyelmet kapott, majd 1963-ban szabadult a börtönből. Ezután hőtechnikai tervezőként dolgozott, mérnökként három bejegyzett szabadalom is fűződik a nevéhez. Az 1956-os szabadságharcos a Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztje díját 2006-ban vehette át a Parlamentben.