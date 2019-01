Folytatódnak a fejlesztések az Ipoly Erdő területén

Folytatódnak a fejlesztések az Ipoly Erdő Zrt. területén, ezzel tovább növelve a térség turisztikai vonzerejét – jelentette ki Zanati László, a fejlesztéseket végző erdőgazdaság igazgatója az M1 aktuális csatornán kedden.

Az erdészeti igazgató azt mondta, a 2019-es tervek szerint a Királyrét fölött magasodó Várhegyen, Szokolya külterületén egy 15 méter magas kilátó épül, ahonnan nagyszerű kilátás nyílik majd a Dunakanyarra és a Magas-Börzsönyre.

Elmondta: Királyréttől nem messze, Verőcén egy játszótér is megvalósul, emellett a környéken több parkolót is létesítenek, így az erdőbe látogatók innen kezdhetik túráikat. A fejlesztések során egy határokon átívelő projekt is elkezdődik, ennek részeként erdei iskolát és oktatóközpontokat építenek majd Szlovákiában és a nagyon szép, de adottságaihoz képest elfeledett Karancs-Medves vidékén – fűzte hozzá Zanati László.