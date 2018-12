Folytatódik az elektronikus jegyrendszer fejlesztése

Tarlós István kezdeményezte a BKK vezérigazgatójának menesztését

A szerződésbontás ellenére is folytatódik a fővárosi elektronikus jegyrendszer (AFC) projektje. A Főpolgármesteri Hivatal közlése szerint az eddig elkészült, és kifizetett elemek felhasználhatók a projekt továbbfejlesztése során. A beruházás rossz felmérése és elhúzódása miatt Tarlós István főpolgármester kezdeményezte a BKK vezérigazgatójának, ­Dabóczi Kálmánnak a felmentését.

– A fővárosi önkormányzat által az Euró­pai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD) kötött finanszírozási szerződés továbbra is érvényben van, így az elektronikus jegyrendszer projektje folytatódhat – közölte tegnap Budapest főpolgármestere egy szoboravatást követően.

Tarlós István annak kapcsán, hogy az AFC-vel kapcsolatos szerződésbontást követően kezdeményezte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) Zrt. vezérigazgatójának, Dabóczi Kálmánnak a felmentését, úgy nyilatkozott: ez egy rosszul felmért, időhúzó tevékenység volt, ami nem járhat következmények nélkül.

– Ez a BKK saját önálló projektje volt, így pillanatnyilag nem tudja megítélni a kifizetett összegek nagyságát, de a neki átadott tájékoztató szerint az ezekért járó ellenszolgáltatás teljesült. Ha legyártották például az összes kaput, akkor az a jövőben felhasználható – jelentette ki a főpolgármester, aki azt is jelezte: a projektet felügyelő főpolgármester-helyettes pozíciója és feladata megváltozott. – Gyakorlatilag lefokoztam – fogalmazott Szeneczey Balázzsal kapcsolatban.

A projekt új felügyelője Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes lett. Tarlós István tegnap kiadott egy hivatalos közleményt is, amelyben felhívta a figyelmet, hogy a BKK által menedzselt AFC-projekttel kapcsolatban az ellenzéki hírforrások összekevernek két különböző szerződést, amiből téves következtetéseket vonnak le. Emlékeztetett, hogy az említett, jelenleg is élő EBRD-szerződéssel párhuzamosan a BKK önállóan kötött 2014-ben egy másik, kivitelezői szerződést egy szállítóval, amit most felbontottak.

A szerződésbontás kapcsán Szegvári Péter, a BKK Igazgatóságának az elnöke is kiadott egy közleményt, amelyben emlékeztetett, hogy az elektro­nikus jegyrendszer kivitelezésére a BKK és az EBRD rendszere szerint kiválasztott szállító, a Scheidt & Bachmann GmbH szerződött, a tervezett hét elemből pedig három határidőben, a tervezett költségek figyelembevételével megvalósult, és ezek megfelelően felhasználhatók a projekt tovább folytatásához.

Mint írta, a BKK Igazgatósága a 2018. október ­31-én tartott ülésén a szállító bankgarancia nyújtásának elmaradása ­miatt kezdeményezte a szállítói szerződés felmondásának előkészítését, amit november 21-én, az EBRD jóváhagyásával meg is tettek, és a sajtóhírekkel ellentétben közvetlenül nem adott rendszeres jelentést az adott ügyben a főpolgármesternek.