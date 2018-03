Fokozzák védelmi együttműködésüket a V4-ek

Fokozzák védelmi, katonai együttműködésüket a Visegrádi Együttműködés országai - mondta Simicskó István honvédelmi miniszter kedden Budapesten tartott sajtótájékoztatón. A Visegrádi Együttműködés országainak (Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Magyarország) védelmi vezetői szakmai megbeszélést tartottak kedden a Várkert Bazárban.

A tanácskozás utáni sajtótájékoztatón Simicskó István azt hangoztatta: napjainkban – köszönhetően többek között a honvédelmi és rendvédelmi szerveknek, intézkedéseiknek – a V4-ek a világ legbiztonságosabb országai közé tartoznak. Mint fogalmazott: a „V4-ek együttműködés példaértékű”, példát mutatnak Európa más országainak is.

A honvédelmi miniszter szerint a V4-ek együttműködése Európa erős tartópillérévé nőtte ki magát, ezért – mint fogalmazott – „az Európai Uniónak hallgatnia kell a V4-ek hangjára”.

Simicskó István elmondta: keddi munkamegbeszéléseiken szinte valamennyi biztonsági kihívást, veszélyt áttekintették. Téma volt többek között a terrorizmus fokozódása, a migráció hatásai, a demográfiai kérdések, a hibrid hadviselés problematikája, az információs forradalom helyzete, valamint az állampolgárok kibertérben való veszélyeztettsége is.

Felidézte: amikor Magyarországot 2,5 évvel ezelőtt elérte a tömeges illegális migrációs hullám Csehország, Szlovákia és Lengyelország is segítette, támogatta a magyar kormány intézkedéseit. Ezért most ismét köszönetet mondott kollégáinak a magyar honvédelmi miniszter.

A honvédelmi miniszter kitért arra is, hogy Brüsszelben „kiírtak egy versenyt”, arról, hogy „ki tud több bevándorlót befogadni, ki tudja gyorsabban feladni az európai keresztény értékeket”. Ezt Magyarország rossz iránynak tartja – szögezte le a miniszter, hozzátéve: abban viszont, hogy ki tudja hatékonyabban megvédeni a schengeni határokat, az európai, keresztény értékeket szívesen versenyeznek.

Simicskó István a sajtótájékoztatón azt is kiemelte: még korábban felvetette kollégáinak, szeretné ha a négy ország katonai tábori lelkészi szolgálatainak szerveznének egy közös konferenciát. A miniszter szerint ugyanis a hadsereg igazi erejét a katonai szaktudáson felül a hite adja.

Peter Gajdos szlovák védelmi miniszter azt mondta: a V4 olyan hang, amely a NATO-ban és az EU-ban is hallható. Elmondása szerint a keddi tanácskozáson többek között a brüsszeli NATO csúcsra is készültek. Emellett kollégáit többek között tájékoztatta arról, hogy soros elnökségük alatt mik lesznek a főbb prioritások. Megvitatták továbbá, hogy az Állandó Strukturált Együttműködés (pesco) projektben milyen részvétele lehet a V4-eknek, ezen felül tanácskoztak a 2019 második felében ismét készenlétbe álló V4-EU harccsoportról is.

Karla Slechtová cseh védelmi miniszter elmondása szerint a pesco kapcsán mind a négyen deklarálták, hogy nem szeretnének párhuzamosságokat, átfedéseket. Emellett az uniós közbeszerzésekről is tárgyaltak. Utóbbiról a cseh védelmi miniszter azt mondta: néhány hónapon belül megpróbálják irányelvekkel egyszerűsíteni a közbeszerzéseket az Európai Unióban.

Tomasz Szatkowski, lengyel nemzetvédelmi miniszterhelyettes is kiemelte, hogy a négy ország együttesen szállt szembe a tömeges illegális migráció jelentette veszély, de a keletről jövő fenyegetések elhárításában is.

Szerdán a V4-es védelmi vezetők a Közép-Európai Védelmi Együttműködéssel bővített (CEDC), tehát Horvátország, Szlovénia, és Ausztria védelmi vezetőivel tartanak megbeszélést Budapesten.