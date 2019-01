Fogadják be Ahmed H.-t azok, akik mellette kardoskodtak

A bevándorláspárti brüsszeli képviselőknek kellene befogadniuk a röszkei zavargások miatt elítélt Ahmed H.-t, ám azok, akik egykoron bőszen támadták Magyarországot, most nem tűnik úgy, hogy tolonganának egy elítélt bűnözőért. Az események mögött most is a Soros György, és az általa támogatott Amnesty International áll – mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója. A Magyarország élőben stúdiójának vendége Hidvéghi Balázs volt.

„A magyar törvényeknek megfelelően került szabadlábra Ahmed H., de senki sem akarja befogadni. Azok, akik oly hangosan álltak ki mellette, azok számára most itt az idő, hogy fogadják be Ahmed H-t” – mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. Hidvéghi Balázs írt személyesen levelet mai keltezéssel annak a 26 képviselőnek, akik a Soros György támogatta Amnesty International által szervezett akciók keretében táblákat tartva demonstráltak Ahmed H. szabadságáért.

„Ha ki lehet állni egy országot gyalázni, ha beleírathatják Ahmed H. nevét a Sargentini-jelentésbe, akkor most helyezzék nyomás alá saját kormányaikat, akár a francia, vagy a portugál kormányt, hogy adjanak neki menedékjogot, de úgy tűnik nem tolonganak ezért az elítélt bűnözőért” – mondta Hídvéghi Balázs.

Hozzátette: ezek a szocialista, zöldpárti, kommunista képviselők most, hogy megtehetnék már koránt sem olyan aktívak egykori védelmezettjük sorsát illetően. „Érdekes látni, hogy milyen csöndben vannak azok, akik megmozdultak a per folyamán és azt követően úgy, hogy ráadásul egy volt szocialista igazságügy miniszter védte őt. Most láthatjuk, láthattuk ki hol áll” – jegyezte meg.