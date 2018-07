Figyelemfelkeltő, nagy tömegugrások

Előzetes pályáztatás után Gödön lesz vasárnap a WWF hivatalos rendezvénye

Göd lesz a hivatalos helyszíne a Nagy ugrás elnevezésű, a vizek védelmének fontosságát hangsúlyozó hét végi rendezvénynek, de az ország számos pontján várják érdekes programokkal – köztük vízbe ugrással – az érdeklődőket – közölte lapunkkal a WWF Magyarország.

Idén Göd lesz a hivatalos helyszíne a WWF Magyarország Nagy ugrás elnevezésű, július 8-i programjának – közölte lapunkkal a természetvédelmi szervezet kommunikációs vezetője. Antal Alexa elmondta: tizenhárom közösség döntött úgy, hogy saját rendezvénnyel hívja fel a figyelmet az ember és a természetes környezet közötti harmónia újraélesztésére, és egy közös csobbanással ünneplik ezt meg vasárnap.

– A verseny rendkívül szoros volt, a nyertes végül a Boldogságcseppek Alapítvány és Gödi Anyák Angyalai közös pályázata lett, akik a felsőgödi Duna-parton rendezik meg nagy ugrásukat. Olyan szórakoztató eseményekkel készülnek, amelyek kiemelik vizeink védelmének fontosságát.

A programok között lesz szemétszedés, homokvárépítő verseny és ügyességi játékok, de vízirendészeti bemutató is – tájékoztatott Antal ­Alexa, hozzátéve: a gödi rendezvényről a magyar WWF részletesen tudósít, és a szervezésben is részt vesznek. Mint mondta, jótékonysági gyűjtést is szerveznek a Duna-part gödi szakaszának szebbé tételére az esemény ideje alatt, amelynek csúcspontjaként délután három órakor kézen fogva együtt ugranak a Duna vizébe.

– Természetesen a többi pályázó is remek programokkal készül a Nagy ugrásra. A tavalyi nyertes helyszínen, Herenden például vízi túra a Séd-patakban és tavi tutajozás is vár az érdeklődőkre. Szintén korábbi nyertes településünk Madocsa, akik a szomszéd köz­ség, Bölcske lakosait is meghívták a vízipisztolycsatával, akadálypályával, környezetvédelmi kvízzel szolgáló rendezvényükre.

Kecskeméten a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban található záportározó tó köré építik a programokat, amelyeknek része lesz wakeboard-, kajak-kenu- és horgászbemutató. Az ország számos pontján hasonlóan érdekes programok tucatjait lehet majd kipróbálni – sorolta Antal Alexa, hozzátéve: Budapesten a PlantTogether mozgalom szolgál majd különleges időtöltési lehetőségekkel.

Minden év július második vasárnapján Európa-szerte több mint ötszáz helyszínen százezrek ugranak egyszerre a folyókba és más természetes vizekbe, hogy így hívják fel a figyelmet éltető vizeinkre. Az első hivatalosan meghirdetett Nagy ugráson, 2005-ben, több mint negyedmillió embert sikerült mozgósítani, akik 22 ország 31 folyójába ugrottak egyazon időpontban.