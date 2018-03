A Fidesz szerint újra megnyitná a menekülttáborokat az ellenzék

A kormánypártok szerint az ellenzék a Soros-paktummal egy szisztematikus tervet valósít meg, hogy győzelmük esetén azonnal megkezdhessék az ország migránsokkal való elárasztását. A terv részeként több tucat ellenzéki és civil adatigénylés érkezett a Honvédelmi Minisztériumhoz üres ingatlanokról érdeklődve. Korábban Karácsony Gergely, az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje is a bezárt laktanyákba telepített volna migránsokat.

– Nekünk több gyermekre van szükségünk, nem pedig migránsokra – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke tegnap Bicskén, ahol az április 8-i parlamenti választást megelőző kampánykörútját folytatva Tessely Zoltán mellett korteskedett. Orbán Viktor emlékeztetett: szomorú volt látni, amikor menekülttábort alakítottak ki a Fejér megyei városban. – Ha nem a bevándorlás ellen harcoló Fidesz–KDNP alakít kormányt, abban az esetben ezt a menekülttábort, amit mi bezártunk, újra fogják nyitni – fogalmazott a miniszterelnök.

– Amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak, nem lesznek betelepítések sem laktanyákba, sem más középületekbe – ezt már a honvédelmi miniszter jelentette ki tegnap reggel a Kossuth rádióban. Simicskó István a Vasárnapi újság című műsorban ezt arra a kérdésre reagálva mondta, hogy Karácsony Gergely, az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje korábban nyilvánosságra hozta javaslatait, amelyekben az szerepel, hogy „meg kell nyitni a nem használt laktanyákat a bevándorlók előtt”. A honvédelmi miniszter szerint az ellenzék, a brüsszeli döntéshozók, valamint a Soros-hálózat aktivistáinak cselekedeteiből szisztematikus terv rajzolódik ki. Simicskó István megemlítette, hogy az elmúlt időszakban nyolc ellenzéki írásbeli kérdést, továbbá 25 közérdekű adatigénylést kaptak arról, milyen laktanyái, raktárai vannak a honvédségnek.

Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti képviselő és Nyitrai Zsolt, a kormánypártok országgyűlési képviselője tegnap Egerben, a Dobó István laktanya előtt tartott sajtótájékoztatón szintén arra figyelmeztetett, hogy Karácsony Gergely migránsokkal töltené meg a használaton kívüli laktanyákat.

–˛Az érintett laktanyák egyike az egri, ahová akár több ezer bevándorlót helyeznének el, amennyiben döntési helyzetbe jutnak – hangsúlyozta Deutsch Tamás. Megjegyezte: az ellenzéki összefogás mindezt uniós forrásokból tenné lehetővé, ahelyett, hogy fejlesztésre fordítanák. Azt is elmondta, hogy az ellenzéki pártok az elmúlt hónapokban igyekeznek eltitkolni a migrációval kapcsolatos álláspontjukat. Nyitrai Zsolt kijelentette: az itt élők nem kérnek a migránsokból, a gettók kialakulásával szemben a megyeszékhely és környéke fejlődését szeretnék az egriek.

Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője szombaton a közmédiának a XXII. kerületi Hunyadi-laktanyánál azt szemléltette, mi történne akkor, ha Soros emberei kerülnének hatalomra az áprilisi választás után. Hozzátette: paktumok köttetnek az ellenzéki pártok között a Soros-hálózat segítségével, hogy a választáson a nemzeti jelölttel szemben csak egy bevándorláspárti jelölt induljon. Ugyanitt Németh Zsolt azt mondta, hogy különösen a nagyvárosok vannak kiszolgáltatva a migrációnak. – Nem akarjuk ezt sem Dél-Budán, sem Budapesten, sem Magyarországon – mondta a Fidesz–KDNP dél-budai országgyűlési képviselőjelöltje.

A Fidesz reagált arra is, hogy az LMP szociális lakásügynökségen keresztül adná ki az országban üresen álló mintegy 150 ezer lakást.

A nagyobbik kormánypárt szerint azért listázná az üres lakásokat az ellenzéki párt, hogy betelepítse oda a migránsokat.

Lázár János: Azért van pénz, mert nem lopjuk el

– Az áprilisi parlamenti választásnak a bevándorlás a fő kérdése, az, hogy Magyarország bevándorlóország lesz vagy megmarad magyarnak – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Fidesz hódmezővásárhelyi egyéni képviselőjelöltje a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. Kiemelte: a választás másik tétje, hogy azok kapnak-e bizalmat, akik a teljesítményükkel és a munkájukkal képesek jobbá tenni ezt az országot. A tárcavezető az ellenzék korrupciós vádjai és brüsszeli feljelentgetései kapcsán megjegyezte: 2002 és 2010 között látszott, hogy van korrupció, hiszen üres volt az államkassza, és azért nem volt pénz, mert szétlopták. – Most azért van pénz az államkasszában, mert mi nem lopjuk el. Ez ennyire egyszerű – fogalmazott, hozzátéve, így jut pénz bér- és nyugdíjemelésre, fejlesztésre. Lázár János azt is elmondta, hogy a rendszerváltozás óta soha nem volt akkora az állami vagyon, mint most.