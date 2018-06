Fidesz: nyílt sisakkal kell harcolni a „Soros-hálózat” ellen

Kocsis Máté (Fidesz) az illegális bevándorlásról szólva azt mondta: a zűrös hátterű, külföldről támogatott NGO-k tevékenysége azt a célt szolgálja, hogy Európa népességét lecseréljék, kaotikus állapotokat teremtve ezzel, ami törvényszerűen válsághoz vezet, a kontinens tönkretételével pedig az olyan pénzügyi spekulánsok, mint amilyen Soros György is, sok pénzt kereshessenek.

„Soros György a pénzét spekulációból és emberek, országok tönkretételéből szerezte (…), vagyona mérhetetlen aljasságra és gátlástalanságra épült” – fogalmazott, hozzátéve: Soros most arra használja a pénzét, hogy Európát migránsokkal árassza el, hogy aztán még több pénzt kereshessen.

Soros Magyarországon is hálózatot tart fenn, amelynek tagjai igyekeznek beavatkozni a kormány működésébe – folytatta Kocsis Máté, aki szerint ez ellen nyílt sisakkal kell harcolni, mert Magyarország nem akar bevándorlóországgá válni, és nem akar a „Soros-terv” végrehajtásán dolgozni, illetve annak áldozata lenni. Soros György vigye el a szennyes pénzét Európából és Magyarországról is! – szólította fel a milliárdost.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára válaszában kifejtette: a Wiesbadenben történtek jól mutatják, milyen típusú új biztonsági fenyegetéssel állunk szemben. Wiesbadenben megerőszakoltak és meggyilkoltak egy 14 éves lányt, és az elkövető egy olyan bevándorló volt, aki korábban öt erőszakos bűncselekmény ügyében is a hatóságok látókörébe került. Menekültnek állította magát, és miközben nem kapta meg a menekültstátuszt, Németországban maradhatott, és elkövette a bestiális gyilkosságot, majd elhagyta Németországot. Azóta elfogták – közölte, hozzátéve: ez az eset jól illusztrálja, hogy lesz Európa egyre inkább kiszolgáltatva az ilyen bűnözésnek.

Azt is mondta, egyre élénkebb a migráció a nyugat-balkáni útvonalon, de ha hatályba léptetnék a kvótajavaslatot, az Magyarországot is érintené. Eközben például az Amnesty International (AI) kampányt indított azért, hogy a bevándorlókat mindenképpen fogadják be az egyes országok, továbbá sürgetik az áthelyezési programok felpörgetését és a családegyesítések megkönnyítését – mondta, úgy értékelve: az AI követeléslistájában minden ott van „feketén-fehéren”.

A kormány azonban véget vet a „bevándorlásbiznisznek”, ezt szolgálja az alkotmánymódosítási javaslat és a „Stop Soros” előterjesztés, ezeket azonban az ellenzék nem támogatja, szembemenve az ország alapvető biztonsági érdekeivel.

KDNP: az emberi jogokat helyesen kell értelmezni

Harrach Péter (KDNP) a parlament előtt fekvő, a betelepítést tiltó és az otthon védelmét is tartalmazó alkotmánymódosítási javaslatról beszélt. A bevándorlás ügyében azt mondta: aki bekopog, mert súlyos veszélyben van, azt Magyarország megvédi, akik viszont a jobb élet reményében tömegesen be akarnak jönni, azokat nem engedjük, mert veszélyeztetik az életformát, a szokásokat és a biztonságot. Az országfoglalás joga, amit egyesek „sáskajárásnak” hívnak, nem létezik – hangoztatta.

Az otthonvédelemmel kapcsolatban hangsúlyozta: az otthon több mint egy lakóhely, az otthon biztonságot nyújt, amit az államnak kötelessége megvédeni. A gyülekezési jog és a véleménynyilvánítás szabadsága létező jog, a zaklatás azonban nem, ezért azt meg kell akadályozni – tette hozzá.

Rétvári Bence, az Emmi államtitkára úgy reagált: az ellenzék még mindig képtelen a választók szemébe nézni és állást foglalni Európa jövőjéről, valamint Magyarország megvédéséről a bevándorlási hullámtól. Szavai szerint az ellenzékiek jobban tartanak Soros bosszújától, mint a magyar választók véleményétől, a Fidesz-KDNP-kormány, Soros György „legnagyobb ellenfele” viszont végrehajtja az emberek akaratát. Hozzáfűzte, már Angela Merkel német kancellár is azt mondja, hogy a magyarok Németország határait is védik.