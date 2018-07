Fidesz: Magyarország biztonsága veszélyben van

A Fidesz képviselője a migráció veszélyeiről, a KDNP pedig a biztonság és a hazafias nevelés fontosságáról is beszélt napirend előtt hétfőn az Országgyűlésben napirend előtt.

Hende Csaba fideszes képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy sem a migráció, „sem a migránsbarát brüsszeli politika” veszélye nem múlt el, migránsok tömegei tartanak Európa felé, és azoknak sem rendeződött a sorsa, akik már évek óta itt vannak. Ahol migránsok jelentek meg, ott egyre éleződnek a társadalmi-kulturális konfliktusok, ugrásszerűen nő a bűncselekmények száma; Németországban egymást érik a fiatal lányok elleni erőszakos bűncselekmények és gyilkosságok, a bevándorlóországokban mindennapossá vált az antiszemitizmus – mondta.

Hangsúlyozta: rövid idő alatt Európában a biztonság lett a legnagyobb érték, de félő, hogy ez egyre kevesebbeknek adatik meg, ha nem állítják meg „Brüsszel és a Soros-hálózat migránsbarát politikáját”, amelynek célja, hogy saját politikai és pénzügyi spekulációs érdekekből migránsokkal árasszák el Európát.

Úgy vélte: az ENSZ globális migrációs csomagja egy „globális szintű Soros-tervvel fenyeget”. Magyarország biztonsága továbbra is veszélyben van, ezért nemzeti, európai és NATO-szinten is azon kell dolgozni, hogy ezt a biztonságot megőrizzük és védelmi képességeinket megerősítsük – jelentette ki.

A fideszes képviselő a 2019-es költségvetés és a bevándorlási adót bevezető javaslat támogatására szólított fel, és hangsúlyozta, hogy Magyarország a migránsok szétosztásában a továbbiakban sem fog részt venni.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára azt emelte ki, hogy az eddiginél is a nagyobb hangsúlyt kap a biztonság a jövő évi költségvetésben, 350 milliárd forint áll rendelkezésre a közbiztonság erősítésére, több pénzt kap a rendőrség és a honvédelem is. Közölte: Magyarország vállalta, hogy 2024-ig a GDP 2 százalékára növeli a védelmi kiadásokat.

Hangsúlyozta: a migrációs nyomás nem szűnt meg, csak az útvonalak változnak, és a bevándorlást támogató erők is tartják magukat, illetve nagy erőforrásokat mozgatnak meg, hogy Európa kapui maradjanak nyitva. Hozzátette: a kormánynak Magyarország biztonsága az első, és a magyarok többsége támogatja ezt a politikát, amit a hétvégi időközi választások eredménye is bizonyít.

KDNP: fontos a hazafias nevelés

Simicskó István KDNP-s képviselő azt hangsúlyozta: a biztonság alapérték, ezért minden korban kötelesség tenni azért, hogy egy adott civilizáció, állam meg tudja védeni magát. Ehhez a gazdaság erősítésére, iskolák és templomok építésére és ütőképes haderőre van szükség – tette hozzá.

Örömtelinek nevezte, hogy elindult a haderőfejlesztés, amit a 2019-es költségvetés is támogat, így garantálva a magyar családok biztonságát. Kiemelte: a hadseregnek is a szellemisége, a hite adja az erejét, ezért fontos, hogy gyermekeinknek átadjuk a hazaszeretet érzését.

Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta: Magyarország ma Európa legbiztonságosabb országai közé sorolható, ami a magyar katonáknak, a magyar katonai doktrínáknak és a elmúlt nyolc év politikájának köszönhető. Az államtitkár ezért köszönetet mondott Simicskó István volt honvédelmi miniszternek is. Kiemelte: az elmúlt nyolc évben a 2010-es vörösiszap-katasztrófánál és a 2013-as nagy dunai árvíznél is lehetett számítani a magyar honvédekre, valamint 2015-ben a „migránsválság idején”, majd a kerítés megépítése után is a katonáknak kellett megvédeni az országot.