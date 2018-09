Fidesz: azért akarják elvenni a határvédelmet, hogy felgyorsítsák a migránsok betelepítését

Brüsszel azért akarja elvenni a határvédelmet, hogy felgyorsítsa a migránsok betelepítését, és még több migránst hozzon be – mondta Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője pénteken Budapesten újságíróknak.

Kifejtette: a salzburgi európai uniós csúcstalálkozón kiderült, hogy Brüsszel újabb bevándorláspárti javaslatot akar elfogadtatni az EU-s kormányfőkkel.

A brüsszeli bizottság napokban közzétett tervében újra állandó áttelepítési programot, legális migrációs útvonalat, határmenedzsmentet és a menekültkérelmek brüsszeli elbírálását sürgeti, vagyis „továbbra is a bevándorláspárti politikát erőltetik, és saját akaratukat akarják ráerőltetni a tagállamokra” – mondta Halász János.

Hozzátette: el akarják venni a nemzetállamok hatásköréből a határőrizet jogát és minden más, a migránsokkal kapcsolatos döntési jogot. A szóvivő értékelése szerint ez a javaslat sérti a nemzeti szuverenitást, és veszélyezteti Magyarország és Európa biztonságát.

„Ezért nem fogjuk ezt engedni. Magyarország, ahogy eddig is, ezután is maga védi a határait, mert ez garantálja Magyarország biztonságát” – jelentette ki a fideszes politikus, jelezve: a saját határőrizet nemcsak joga Magyarországnak, hanem schengeni kötelezettsége is.

Kérdésre a frakciószóvivő úgy fogalmazott: ahol Frontex van, ott özönlöttek be a migránsok, ahol viszont magyarok védik a határt, ott nem tudnak bejönni.

Az európai liberálisok szövetségének Orbán Viktor miniszterelnököt is érintő videójáról Halász János kérdésre azt mondta, ez egy lejárató szándékkal készített és hazugságoktól hemzsegő videó. A liberálisok a legnagyobb migránspárti csoportot alkotják, erőltetik a migrációt, aki pedig ennek az útjában van – mint a magyar kormányfő -, azt le akarják járatni – tette hozzá.