Fidesz: a családok és a biztonságos növekedés büdzséje a jövő évi

A családok és a biztonságos növekedés költségvetésének nevezte a jövő évit Bánki Erik, a Fidesz vezérszónoka. A képviselő úgy fogalmazott: a büdzsé az ország biztonságának megőrzését, a gazdasági növekedés fenntartását, a családok támogatását és a teljes foglalkoztatottság megteremtését tartja szem előtt. A működést tekintve pedig megvalósul a nullás egyenleg – hívta fel a figyelmet.

Bánki Erik hangsúlyozta: a Fidesz 2010 óta felelős költségvetési gazdálkodást folytat, az államháztartási hiány folyamatosan csökken, miközben a gazdasági növekedés nem külföldi hiteleken alapul. Magyarország az elmúlt években visszanyerte korábban elveszített gazdasági önrendelkezését, stabilizálta pénzügyi helyzetét – jelentette ki.

Az eredmények közé sorolta, hogy a bérek hosszú évek óta nem látott mértékben nőnek, a munkanélküliség folyamatosan csökken, 755 ezerrel többen dolgoznak, mint 2010-ben. Ha teljesül a jövő évi növekedés, akkor 2019-ben elérhető a teljes körű foglalkoztatottság – emelte ki a politikus.

A 2010 előtti MSZP-SZDSZ-kormányokat kritizálva azt mondta: azokban az években nem törődtek a növekvő államadóssággal, fittyet hánytak az Európai Bizottság ajánlására, külföldi hitelekre akarták alapozni a fejlődést, a lakosság súlyosan eladósodott devizában, a költségvetés kitettsége jelentősen megnőtt, így 2010-ben már több mint 83 százalék volt az államadósság.

Ezzel szemben ma a magyar az egyik legdinamikusabban növekvő az EU-ban – hangsúlyozta a Fidesz képviselője, jelezve, hogy jövőre beruházásokra, fejlesztésekre mintegy 4 ezer milliárd forintot irányoznak elő. A családtámogatásokból kiemelte: otthonteremtésre 242 milliárd forintot különítettek el, a gyermekek utáni adókedvezmények esetében pedig 355 milliárd forintnyi kiadással számolnak.

Szólt továbbá arról, hogy a köztisztviselői illetményalap 2008 óta nem emelkedett, de a mostani költségvetési javaslat megteremti a bérrendezés lehetőségét ebben a szektorban is. Bánki Erik felhívta a figyelmet arra is, hogy a honvédelmi költségvetés 156 milliárd forinttal nő, mivel az ország biztonsága kiemelt cél. Ezért a büdzsé tartalmazza a határvédelemhez szükséges forrásokat is.

A Fidesz másik vezérszónoka, Szűcs Lajos kiszámíthatónak, tervezhetőnek, betarthatónak nevezte a 2019-es költségvetést, amely egyaránt szolgálja a gazdasági bővülést, a biztonságot és a családok támogatását. Ő is szólt a foglalkoztatottak számának növekedéséről, amelyben – mondta – nagy szerepe volt a munkát terhelő adók csökkentésének.

Szűcs Lajos emellett bírálta a következő uniós költségvetési ciklusra szóló brüsszeli terveket, mert – jelezte – minden területen elvonást akarnak, kivéve a bevándorlást és a brüsszeli bürokrácia kiadásait. A tervek éppen a V4-eket érintik a leghátrányosabban – jegyezte meg.