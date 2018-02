Fidelitas: Az ellenzék gyakorlatilag teljesen hitelét vesztette

Azt már mindenki biztosan tudja, hogy a kormányzat álláspontja micsoda, elvégre az nem csak szavakban, hanem tettekben is egyértelműen látható – mondta el Baczkó Norbert a Fidelitas kommunikációs igazgatója a Napi aktuális című műsorunkban.

Az ellenzék úgy nyilatkozott, hogy nem bontaná le a kerítést. Baczkó Norbert elmondta, hogy valamilyen kampány által áthatott amnéziában szenvedhetnek, mivel már elfelejtették azokat a kijelentéseket amiket a kerítéssel kapcsolatban mondtak.

Már többször láttuk, hogy milyen az amikor ők valamit állítanak vagy mondanak. Ezt láthattuk akkor is amikor kormányoztak és ezt látjuk most is, amikor azt mondják, hogy össze fognak fogni. Gyakorlatilag teljesen hitelüket vesztették.