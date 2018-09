Ferencz Orsolya: Nagy elismerés, ha egy nemzet saját űrhajóst tud felküldeni

Ha az ember a halálra, az elmúlásra úgy gondol, mint egy átmeneti pontra, ahonnan tovább folytatódik az út, egészen más döntéseket hoz, mint ha úgy érzi, a halállal mindennek vége van. Akárcsak, amikor autót vezetünk, ha azt gondoljuk, egy pontnál a fal következik és az út vége, máshogy vezetjük az autót, mint amikor tudjuk, hogy az út azon a ponton túl is folytatódik.„ Így foglalja össze élete ars poeticaját Ferenc Orsolya. Űrkutató édesapja Csehszlovákia '68-as megszállásakor rádión jelentkezett be az amerikai hadseregnél, így ő maga is korán a világűr bűvkörébe került. Magát nemzeti elkötelezettségűnek tartja, ezt igazolja évek óta tartó társadalmi szerepvállalása is. Négy gyermek édesanyja, és abban hisz, hogy valamit nem azért érdemes véghez vinni, mert könnyű, hanem azért, mert nehéz. Az ECHO TV Kettesben Szabó Anettel című műsorának évadnyitó adásának vendége, Ferencz Orsolya volt.

Arra a kérdésre, hogy az űrkutatás vagy a politika jött-e családi indíttatásból azt felelte: „Mind a kettő már a kezdetektől. Beleszülettem egy olyan családba, amelyik aktívan foglalkozott azzal, hogy mi van körülötte.”

Hozzátette, szinte már a kiságyából is egy rakétát szemlélt, így az űrkutatás is közel áll hozzá.

Ferencz Orsolya az ECHO TV stúdiójában mutatta meg a rakétát és mesélt annak történetéről is.

Édesapja együtt dolgozott Farkas Bertalannal, az első magyar űrhajóssal, mégpedig azért, mert Ferencz Orsolya édesapja az Interkozmosz program egyik tudományos irányítója volt.

Ez egy nagyon komoly lépés volt Magyarország számára, egyébként nincs is túl sok űrhajóst adó nemzet a világon. Ma is nagy rangnak számít, ha valaki saját űrhajóst tud felküldeni, úgy, hogy saját kutatómunkát végez a világűrben – hangsúlyozta Ferencz Orsolya.

