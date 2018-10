Félmilliárd a bölcsődéknek

Több mint tizenkétezerrel nőtt a férőhelyek száma nyolc év alatt

Az elmúlt időszakban a kormány pályázatokból bővítette és rugalmasabbá tette a bölcsődei ellátórendszert. A szülők már négyféle ellátástípus közül választhatnak: a hagyományos mellett mi­ni-, családi és munkahelyi bölcsődék is létrejöttek. Az utóbbi két típusra újabb pályázatot jelentett be Novák Katalin államtitkár.

A kormány 500 millió forinttal támogatja családi és munkahelyi bölcsődék létrehozását. Családi bölcsődék kialakítására az egész országból, munkahelyi bölcsődék létrehozására pedig a közép-magyarországi régióból lehet pályázni, utóbbi esetében bővítésére, valamint eszközbeszerzésre is igényelhetnek pénzt a jelentkezők – közölte Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára keddi érdi sajtótájékoztatóján.

Felidézte, hogy az elmúlt időszakban bővítették és rugalmasabbá tették a bölcsődei ellátórendszert. A szülők már négyféle ellátástípus közül választhatnak: a hagyományos mellett mini-, családi és munkahelyi bölcsődék is létrejöttek. Emellett előírták, hogy minden olyan településen gondoskodni kell bölcsődei ellátásról, ahol negyvennél több három év alatti gyermek él, vagy van legalább öt olyan gyerek, akinek a szülei igénylik ezt az ellátást.

Megjegyezte: az önkormányzatok úgy is teljesíthetik a bölcsődei ellátásra vonatkozó kötelezettségüket, hogy szerződnek egy családi bölcsődével, amelyekből már ezernél több működik országszerte. Elmondta azt is, hogy megemelték a bölcsődék finanszírozására szánt összeget is, így az önkormányzatoknak már kevésbé jelent terhet, nem „ráfizetéses” az intézmények működtetése. A bölcsődékre országszerte egyre nagyobb az igény a gyerekvállalási kedv és a foglalkoztatás növekedésének köszönhetően – hangoztatta az államtitkár.

Korábban lapunk megírta, hogy nagyarányú bölcsődei fejlesztések történnek az év végéig, ugyanis addig kaptak lehetőséget az önkormányzatok új típusú intézmények létrehozására. A 2010-es adatokhoz képest már nyáron 12 ezerrel több bölcsődei férőhely volt Magyarországon. Az intézkedések nem titkolt célja, hogy a bölcsődei ellátórendszer rugalmasabbá tételével azokat a családokat segítsék, amelyekben mindkét szülő dolgozik, vagy ahol egy munkát vállaló szülő nevel egy három év alatti gyermeket.

Az új szabályozás a települési önkormányzatoknak a bölcsődei ellátás megszervezésében nagy rugalmasságot enged, mivel a kötelezettségüknek eleget tehetnek társulásban másik településsel, illetve civil és egyházi szolgáltatóval kötött ellátási szerződés útján is.