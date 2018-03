Feljelentik a Jobbikot választási csalásért

Választási csalás gyanúja miatt feljelentést tesz a Független Kisgazdapárt (FKGP), miután kiderült, hogy a Jobbik pénzügyi támogatást ajánlott cserébe a kisgazda jelöltek visszalépéséért. Erről Paulina László, a kisgazdák alelnöke beszélt elsőként a minap, azóta a megállapodásról szóló dokumentumok is napvilágot láttak a Mandiner.hu-n.

Mint írják, a Vállalások a Jobbik Magyarországért Mozgalom részéről az FKGP irányába című dokumentum igazolja Paulina László azon állítását, miszerint a Jobbik különféle anyagi juttatásokat ajánlott fel a kisgazda jelöltek visszalépéséért cserébe.

A dokumentum végén szereplő záradék szerint a Jobbik vállalásai csak akkor lépnek hatályba, ha a kisgazdák visszaléptetik a jelöltjeiket a Jobbik javára az országgyűlési választást megelőzően. A dokumentumot Szabó Gábor, a Jobbik pártigazgatója írta alá, valamint tanúként hitelesítette Staudt Gábor, a Jobbik országgyűlési képviselője és Balogh Károly, az FKGP elnöke. A dokumentum hitelességét Staudt Gábor egy e-mailben elismerte.

Az FKGP azonban nem állt kötélnek, állításuk szerint mindez az elnök, Balogh Károly magánakciója volt. A párt közleményben tudatta: nem hajolnak meg egyetlen egy párt, pártvezető nyomására sem, nem korrumpálhatók, megvásárolhatók senki részéről. A történtek miatt a párttagok holnap a hatósághoz fordulnak.

Elsőként Engelmann József kisgazda politikus adott hangot felháborodásának a vesztegetési kísérlet kapcsán. Azt írta közösségi oldalán, hogy „Balogh Károly, a párt »képviselője« bagóért eladta a Kisgazdapártot a Jobbiknak!”

Az utóbbi napokban több vesztegetési ügy is napvilágra került a pártban. Farkas Gergely, a Jobbik képviselője hatszázezer forintot ajánlott az LMP-s Midi Melániának a visszalépésért. Aztán az is kiderült, hogy Szabó Gábor és Schön Péter, a párt gazdasági igazgatója hetente jár Simicska Lajoshoz, aki sajtóhírek szerint négymilliárd forintot adott Vonáéknak, hogy ahol csak lehet, fizessék le az ellenzéki jelölteket.

A párt eleinte tagadta az Origó értesülé­seit, később pedig azzal mentegetőztek, hogy Szabó és Schön a Jobbik közterületi kampányával kapcsolatban tárgyalt és egyeztetett Simicska irodájában. A Jobbik egyre zavarosabb ügyei mellett az sem növeli a párt támogatottságát, hogy Vona Gábor nap mint nap kénytelen találkozni azokkal a tüntetőkkel, akik az utcafórumain adnak hangot véleményüknek.

Rubi Gergely, a Jobbik korábbi képviselője videóüzenetben közölte Vonával: sokkal jobban járna, ha „berakná azt a pénzt a bőröndbe, amit Simitől (Simicska Lajos – a szerk.) kapott és családjával együtt elmenne a világ másik végébe”. A volt jobbikos szerint Vona Gáborra már senki sem kíváncsi, hiszen a mostani ózdi rendezvényen is csak tíz érdeklődő jelent meg, 15 párttag és 20 újságíró mellett.

Egerben, ahol a Jobbik őszödi beszédét megfogalmazó Mirkóczki Ádám a Jobbik jelöltje, a hétvégén Mohamed Ádám feliratú kartonbábuk jelentek meg a Bazilika és a polgármesteri hivatal előtt is. A PestiSrácok beszámolója szerint a muszlim fejfedőbe öltöztetett Mirkóczki a Vona által elmondott, Az iszlám az emberiség utolsó reménye! mondatra emlékeztet a kezében tartott táblával, alatta pedig az áll: „Jobbik. A bevándorlás pártján!” Más jobbikos rendezvényeken rendre megszólal egy müezzin hangja, a párt plakátjait pedig több helyen Allah Akbar! felirat díszíti.

A Jobbik minderre egyszerűen lemigránsozta a párttal nem egyetértőket.

Miközben a Jobbik vezetése, személyesen Vona Gábor elnök is többször kijelentette: nem tárgyalnak senkivel, Varga Dániel, a párt csengeri önkormányzati képviselője a Facebookon keresztül győzködte Horváth Attilát, az MSZP jelöltjét, hogy lépjen vissza az ő aspiránsuk, Rába Kálmán javára a sárvári választókerületben. Varga annak kapcsán követelte a visszalépését, hogy a Márki-Zay-féle felmérés alapján Horváth azt állította: ő az egyetlen, aki helyben legyőzheti a Fideszt. Varga azzal vágott vissza, hogy szerinte Rába az esélyes. (B. A.)

Janiczak sem ússza meg

A Jobbik alelnöke, Janiczak Dávid nőgyalázó kijelentéseit is feljelentés követi: a Fidelitas tegnap jelentette be, hogy a hatósághoz fordulnak az Ózd jobbikos polgármestere által mondottak miatt. Janiczak több hangfelvételen is alpári stílusban beszél a nőkről, egyik munkatársát pedig nemi erőszakkal fenyegeti. A történtek után többen is felszólították Vona Gábort, mondassa le alelnökét, ő azonban ehelyett megvédte Janiczakot.