Félezermilliárdos forrást biztosítanak honvédelemre

Jövőre is a biztonság az első, ezért a kormány a 2019-es költségvetésben 85,5 milliárddal többet fordít a honvédségre, mint idén, összesen csaknem 513 milliárd forintot – közölte az MTI híradása szerint a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Németh Szilárd szerint tovább kell erősíteni az ország védelmi képességeit az erősödő migrációs nyomás miatt.

– A cél az, hogy a honvédség mind létszámában, mind pedig eszközeiben megerősödjön, megújuljon, ezt a költségvetés maradéktalanul biztosítja – mondta.

Közölte: 2018-hoz képest 2024-re GDP-arányosan megduplázódnak, nominálisan pedig háromszorosára nőnek a honvédelemre szánt költségvetési források. A kormány folytatja a katonák béremelését is, jövőre újabb 5 százalékos emelésre számíthatnak. 2015 és 2019 között 50 százalékkal nő a katonák illetménye. 150 milliárd forintot fordítanak fejlesztésekre, és a Zrínyi 2026 elnevezésű, haderőfejlesztési programban 55 programot indítanak el jövőre.

Fontos célként jellemezte a határok műszaki megerősítését, ehhez a drótakadályok gyors telepítésére alkalmas tehergépkocsikat is beszereznek. Jövőre további kiképző-felderítő repülőgépeket is beszereznek, harci és szállító helikoptereket is felújítanak, s napirenden van új, modern gépek vásárlása. Németh Szilárd szerint szükség van a korábban tönkretett magyar védelmi ipar talpra állítására.

A cél az, hogy itthonról szolgálják ki a honvédség haditechnikai fejlesztését, így csökkentve a függőséget a külföldi beszállítóktól. A magyar vállalkozások bevonásával így hozzájárulhatnak a gazdaság fejlődéséhez. Jövőre ezer fővel tudják növelni a honvédség létszámát, és 28 ezer főre biztosítottak forrást.

Úgy véli: rendkívül aggasztóak a nyugat-európai belbiztonsági hírek, bűnügyi statisztikák. A legfrissebb olasz adatok szerint a növekvő erőszakos bűncselekmények, ezek között a gyilkosságok, rablások és a csoportos garázdaságok a már beengedett migránsok számlájára írhatók. – Mi ebből nem kérünk, szeretnénk megőrizni keresztény kultúránkat, európaiságunkat, nemzeti önazonosságunkat – hangsúlyozta.