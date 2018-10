Fejlődő pályára állítaná Újszászt a polgármester

– Számítottam arra, hogy megnyerem az időközi választást, de az engem is meglepett, hogy ilyen nagy arányban álltak mellém a szavazók – jelentette ki a Magyar Időknek Dobozi Róbert (független), aki a Fidesz–KDNP támogatásával nyerte el vasárnap a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Újszász polgármesteri székét.

A politikus elmondta: nagyon megtisztelő számára ez a hatalmas bizalom, ami ugyanakkor komoly felelősséget jelent. Kitért arra is, hogy nagyjából átlátja a város napi szintű működését, de ahhoz, hogy a település vezetését átvegye, aprólékosan át kell tekintenie mindent.

– Ma megkezdődött az ügyek átvétele, a héten végiglátogatom az intézményein­ket, a bölcsődét, az óvodát, az idősek otthonát, az üzemi konyhákat és természetesen a hivatalt is – hangsúlyozta a frissen megválasztott polgármester. Dobozi Róbert kitért arra is, hogy a megbízatása egyelőre egy évre szól, hiszen jövőre önkormányzati választások lesznek. – Addig az a legfontosabb, hogy a már folyamatban levő ügyeket végigvigyük, fontos, hogy ezek a település javára megvalósuljanak. Emellett fel kell készíteni a várost a jövőre induló vidékfejlesztési programokra, és azokból majd minél több forrást le kell tudnunk hívni, hogy Újszász is fejlődő pályára tudjon állni – mutatott rá. A polgármester jelezte azt is, hogy a képviselő-testületben meglesz a többsége a munkához.

Mint ismert, Dobozi Róbertet 1701 szavazattal (71,11 százalék) választották meg, a második helyen az előző polgármester fia, Molnár Péter (független) végzett, a helyi baloldal támogatását élvező jelölt 614 voksot kapott.

A városban azért kellett vasárnap időközi polgármester-választást tartani, mert Molnár Péter, a város előző, MSZP-s első embere nyáron elhunyt.